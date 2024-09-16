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中信兄弟啦啦隊PassionSisters7位預備成員！Wendy是孫生前女友

記者吳政紘/綜合報導

▲中信兄弟啦啦隊PassionSisters7位預備成員！Wendy是網紅孫生前女友，來頭不小。（圖／中信兄弟提供）
▲中信兄弟啦啦隊PassionSisters7位預備成員！Wendy是網紅孫生前女友，來頭不小。（圖／中信兄弟提供）
Wendy來囉！PassionSisters 中信兄弟啦啦隊自9/9至9/15，連續七天在PS粉專公佈預備成員，依序為牛奶、芊芊、衣宸、瑄、莎莎、維尼、璇璇Wendy。其中牛奶、Wendy都有啦啦隊的經驗，瑄則是超級球迷，一路跳上啦啦隊，7位預備成員預計在9/26（四）、27（五）在台中洲際棒球場應援。Wendy身高173公分，還是網紅「反骨男孩」成員孫生的前女友，兩人到現在還是好友。

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牛奶被稱為是超辣隊長　Wendy身材姣好

牛奶為前職籃台中太陽啦啦隊隊隊長，讓PS擁有集合最多隊長身份的隊伍、芊芊柔軟的身段和精湛的舞技，被球迷們大為稱讚，清新形象的衣宸，猶如是電影中的沈佳宜，讓人有初戀般的甜蜜感、來自洲際球場的女兒瑄，是中信兄弟的超級球迷，球迷們更打氣從台下跳到台上，相當勵志。

此外，沒有外國血統卻有著西方臉孔的莎莎，曾參與炸裂吧女孩節目錄製，和PS隊上的凱蒂和畇二是舊識，大家都很期待莎莎的加入、另外考上成大研究所，卻選擇暫休學而圓表演夢的維尼，個性相當活潑，已在客場體驗應援的她，通過驗收，準備好加入PS女孩。

星期日登場的最後一位成員璇璇Wendy，和PS短今一樣有著173公分的身高，多才多藝的她，從職籃轉戰職棒，開心向球迷邀請球場見，她也是網紅「反骨男孩」成員孫生的前女友，兩人到現在還是好友。七位預備成員預計在9/26（四）、27（五）在台中洲際棒球場應援，歡迎大家踴躍參與預備成員的初次應援。

▲ 台中太陽啦啦隊長牛奶。翻攝牛奶臉書
▲ 牛奶曾當過台中太陽啦啦隊長。（圖／翻攝牛奶臉書）

▲莎莎宣布離開夢想家啦啦隊，轉投入中信。（圖／莎莎提供）
▲莎莎宣布離開夢想家啦啦隊，轉投入中信。（圖／莎莎提供）
▲牛奶為前職籃台中太陽啦啦隊隊隊長，讓PS擁有集合最多隊長身份的隊伍。（圖／中信提供）
▲牛奶為前職籃台中太陽啦啦隊隊隊長，讓PS擁有集合最多隊長身份的隊伍。（圖／中信提供）
▲中信兄弟啦啦隊預備成員衣宸，猶如是電影中的沈佳宜，讓人有初戀般的甜蜜感。（圖／中信提供）
▲中信兄弟啦啦隊預備成員衣宸，猶如是電影中的沈佳宜，讓人有初戀般的甜蜜感。（圖／中信提供）
▲來自洲際球場的女兒瑄，是中信兄弟的超級球迷，球迷們更打氣從台下跳到台上，相當勵志。（圖／中信提供）
▲來自洲際球場的女兒瑄，是中信兄弟的超級球迷，球迷們更打氣從台下跳到台上，相當勵志。（圖／中信提供）
▲沒有外國血統卻有著西方臉孔的莎莎，曾參與炸裂吧女孩節目錄製，和PS隊上的凱蒂和畇二是舊識（圖／中信提供）
▲芊芊柔軟的身段和精湛的舞技，被球迷們大為稱讚。（圖／中信提供）
▲沒有外國血統卻有著西方臉孔的莎莎，曾參與炸裂吧女孩節目錄製，和PS隊上的凱蒂和畇二是舊識（圖／中信提供）
▲沒有外國血統卻有著西方臉孔的莎莎，曾參與炸裂吧女孩節目錄製，和PS隊上的凱蒂和畇二是舊識（圖／中信提供）
▲考上成大研究所，卻選擇暫休學而圓表演夢的維尼，個性相當活潑，已在客場體驗應援的她，通過驗收，準備好加入PS女孩。（中信提供）
▲考上成大研究所，卻選擇暫休學而圓表演夢的維尼，個性相當活潑，已在客場體驗應援的她，通過驗收，準備好加入PS女孩。（中信提供）

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