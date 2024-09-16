中國偷渡客事件頻傳　卓榮泰喊：迅速檢討「請國人安心」

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近期屢傳中國偷渡客事件，對此，行政院長卓榮泰今（16）日強調，保障國家的安全是政府責無旁貸的責任，一定迅速檢討這幾次的事件，做好相應的準備，請國人安心。卓榮泰今視察「國泰世華商業銀行臨櫃關懷阻詐執行情形」，並接受媒體訪問。媒體詢問，又有中國偷渡客到淡水河口，引發國人擔憂，相關防衛有進一步動作嗎？近期屢傳中國偷渡客，該如何加強防範？對此，卓榮泰回應，兩岸之間的交流有兩岸人民關係條例作為基礎，台灣是一個主權獨立的國家，有對自己國防安全的保障。卓榮泰說，希望海巡及軍方，都能夠如實來執行任務，若發現在相關設備及科技、人員上面有所不足，政府會即刻檢討，過去發生過案例，政府已在檢討當中。卓榮泰進一步說，也許今天這件事又讓大家感覺到速度要更快，他會向國人做承諾，保障國家的安全是政府責無旁貸的責任，一定迅速檢討這幾次的事件，做好相應的準備，請國人安心。