建立「通學廊道」保障學生用路安全　新北市已完成70校

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▲板橋區忠孝國中通學廊道改善前（左）、改善後拆除校園圍牆，提供平坦無障礙的人行空間（右）。（圖／新北市政府提供）

▲國立空中大學通學廊道改善前，行人通行空間狹窄，視野亦受限(左)，改善後，人行道磚面與綠帶配合，打造舒適的行走空間與開闊視野(右)。（圖／新北市政府提供）

新北市配合內政部國土管理署推動人本環境改善計畫，以行人為核心落實「人本交通」精神，無論是陸橋拆除、地下道封閉、道路路平改善、變電箱遷移等，均展現了具體成效。「在聯合國頒布的17項SDGs永續發展目標中，第9項就是建立具有韌性的基礎建設，道路交通安全當然是其中的一環。」新北市政府養護工程處表示，一座城市的永續發展必須要有全方位的考量，就ESG而言，不僅E（環境）及G（治理）需要重視，S（社會責任）更是不可忽略，新北市投入大量資源建立以人為本的基礎設施，為的就是要讓所有用路人都能夠安心安全地上路，當中又以通學廊道的改善計畫讓市民最為有感。相信眼尖的用路人應該都發現到新北的各級學校周邊的道路有了明顯的變化，像是綠底的人行道，或是變得更加寬敞好走，而容易讓人拐腳的高低落差也逐步優化中，種種措施都是為了讓學生在上下課時都能享有安全舒適的行走環境。自侯友宜市長上任以來，通學廊道改善計畫就如火如荼地進行，截至目前為止已有近70校完成相關施工，當中包含人行道拓寬、電桿下地、改善高低差過大的問題、校園正門及側門鋪設綠底人行道、排除障礙設施等作法，同時配合校園實體宣導，多元管道確保學生們行走的安全。除了通學廊道之外，其他包含人行活動空間、道路綠帶、無障礙環境，乃至於陸橋拆除、地下道封閉等等，全都是以人為本的交通安全改善重點，從這些項目即可得知尊重及照顧行人，是人本交通的主要核心精神，尤其是台灣已經邁入高齡化社會，讓從老到小的所有人都能在城市中安心行走，是地方政府責無旁貸的第一要務。根據新北市政府養護工程處的統計，70所通學廊道的改善總經費約為12.83億元，其中中央補助經費約5億元，改善總長度達約32.55公里，改善面積77,469平方公尺。未來新北市也將持續推動通學廊道安全改善計畫，目標是在侯市長任內8年期間完成100校的通廊改善，如今離目標僅剩30餘校，相信有很大的機會可以順利完成。