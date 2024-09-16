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周星馳找徐少強拍《武狀元蘇乞兒》竟是為了報恩！背後故事藏洋蔥

記者史平旭／綜合報導

▲香港武打巨星徐少強本月因食道癌病逝，他早年間在周星馳的電影《武狀元蘇乞兒》中飾演大反派「趙無極」後聲名大噪。不過沒想到，周星馳之所以堅持找他合作的原因竟是為了報答昔日恩情。（圖／摘自YouTube）
▲香港武打巨星徐少強本月因食道癌病逝，他早年間在周星馳的電影《武狀元蘇乞兒》中飾演大反派「趙無極」後聲名大噪。不過沒想到，周星馳之所以堅持找他合作的原因竟是為了報答昔日恩情。（圖／摘自YouTube）
香港演員徐少強在昨（15）日傳出因食道癌離世的消息，享年73歲，昔日武打巨星的殞落也讓不少粉絲痛心不已。徐少強早年在周星馳的電影《武狀元蘇乞兒》中飾演反派「趙無極」後聲名大噪，「趙無極」至今仍然是影迷們津津樂道的角色。但實際上徐少強與周星馳並不熟識，但周星馳仍然找他合作的原因，竟是為了報答昔日恩情，背後暖心的故事也看哭不少影迷粉絲。

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▲徐少強食道癌病逝，女星雪梨曾和他談了6年婚外情，得知噩耗後發聲「祝一路好走」。（圖／翻攝自微博）
▲當年周星馳還沒紅時，徐少強時常請身文分文的他吃飯，即使徐少強早就不記得，但周星馳依然牢記這份恩情。（圖／翻攝自微博）
找來拍片只為報吃飯之恩　多次考量才敲定「趙無極」

據港媒報導，連徐少強都不清楚周星馳當年為何找自己來拍攝《武狀元蘇乞兒》，畢竟兩人私下無深交也不熟識，直到去年，演員黃一山才在社群平台中透露，周星馳當年力邀徐少強出演的原因，竟是為了報答年輕時的恩惠。

當年周星馳還不是享譽亞洲的「星爺」前，即使身上沒錢，也常跑去舞廳唱歌、跳舞，最後搞到連吃飯的錢都沒有，徐少強卻在這時伸出援手，請他吃飯。多年過去，即使徐少強早已淡忘這件事，但周星馳始終牢記這份恩情。

成名後的周星馳多次想找徐少強拍攝電影，最早先是考慮邀請徐少強出演《逃學威龍》，可惜角色與演員形象不太相符，後來在準備開拍《武狀元蘇乞兒》他立刻想起了這個「武打片專門戶」，決定找他飾演「趙無極」這個角色，而徐少強也不負眾望的把趙無極精彩詮釋出來，不只給影迷留下深刻的印象，也為自己奠定了影壇地位。

▲徐少強病逝。（圖／翻攝自微博）
▲連徐少強都不清楚周星馳當年為何找自己來拍攝《武狀元蘇乞兒》，不過徐少強也不負眾望的把趙無極精彩詮釋出來。（圖／翻攝自微博）

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