中職戰報Week 24／職業球員非國際賽萬靈丹　U23世界盃再遭挫敗

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▲上周剛結束的U23世界盃，台灣只拿到第8名是歷屆最差。攤開U23世界盃的成績，以業餘球員加上年輕職業為主的陣容，扣除盃賽前身的U21世界盃，台灣最佳名次只有2022年第4屆的季軍，其他大多為5至8名徘徊，有這樣的結果並不意外。（圖／中華棒協提供）

▲蔡佳諺是另一個值得栽培的球員。與陳真類似，都是以大專砲手身份，在前、中段輪次加入職棒，這樣的加盟條件，本來就預期不用在二軍琢磨太久。（圖／富邦悍將提供）

▲統一獅強打陳鏞基擊出本季第5轟，最終獅隊靠著台鋼再見失誤，在延長10局以6：5氣走台鋼。單周打出4勝1敗戰績，穩住整個局勢，讓全年戰績仍有一定競爭力。（圖／統一獅提供）

中華職棒下半季賽程逐漸進入尾聲，除了中信兄弟與味全龍的下半季龍頭之爭外，統一獅上周也試圖重新振作，拉近年度戰績第1的位置，單周勝率超過5成，也讓進入第24周的中職賽事張力很高。除此之外，剛結束的U23世界盃台灣只獲得歷屆最差的第8名，比賽過程內容不佳，甚至打輸棒球實力不佳的英國，更是上周熱議話題。上周剛結束的U23世界盃，台灣只拿到第8名是歷屆最差。攤開U23世界盃的成績，以業餘球員加上年輕職業為主的陣容，扣除盃賽前身的U21世界盃，台灣最佳名次只有2022年第4屆的季軍，其他大多為5至8名徘徊，有這樣的結果並不意外，但會成為話題，主要是比賽內容太差，才引起大量討論。球界人士認為，在中職開始大量透過選秀補進高中應屆畢業生後，大專與成棒強度大幅下降，也因此在U23世界盃需要中職球員支援。從U23世界盃培訓隊，期間征戰NCAA交流賽、捷克布拉格棒球周、哈連盃共16場比賽就可看出來，主戰投打表現都不理想，合計戰績只有4勝12敗。進入到U23世界盃後，雖補進了年輕的職業球員，但投打狀況依舊不佳。先發輪值找來了樂天桃猿的曾家輝，2場比賽9局只失3分表現不錯，但其他主力投手，伍立辰、張峻瑋的狀況跟培訓時差不多，一個安打率過高、一個控球不佳用球數太多，無法吃局數；陳冠穎狀態則明顯體能下滑，表現不如培訓時期，團隊大多靠陳品宏用變化球吃局數，成為投手調度活棋。打者部份，即便補進了職業球員，打線串聯仍不理想。前段棒次劉俊緯、邱鑫、曾昱磬、王念好與林佳緯的打擊成績不錯，但過多的戰術失敗與跑壘失誤，都讓增加分數進帳效率受影響，戰術下達時機與邏輯都有許多讓人疑惑的地方。此外整體比賽過程中，也有複數球界人士透露，年輕職棒球員可能很快在一軍獲得成功，「所以來報到後，明顯把U23世界盃看得太簡單，後續要上緊發條也來不及。」也是因為這樣，才有比賽過程中一些讓人疑惑的Play發生，態度與在職棒賽場上不同。這屆U23世界盃的最差戰績，不會是單一問題。從組訓過程、教練團選擇、球員心態都值得討論。以U23世界盃的強度，需要年輕球員認真去面對，有球界人士提議，讓二軍球員及早參與培訓，隨隊參加海外移訓，「像是NCAA交流賽、荷蘭哈連盃或港口盃，強度都很高，比二軍更有挑戰性。」但該人士也坦言，以職棒隊態度，很難放人這麼長時間，「但國家幫忙練球員，應該是好事才是。」若把U23世界盃回歸以業餘球員為主體，也是另一種處理方式，或許這樣排名不會好看，但透過長期集訓過程，也許能練出幾個不錯的球員；甚至比賽過程中，球員也可理解教練所要的比賽球風，在戰術執行的成功率不會太差，比賽態度不會有落差，也符合盃賽培訓的精神。今年富邦悍將的外野陣容，以申皓瑋跟王正棠為主，右半邊的選擇，已累積打席數來看，林哲瑄是獲得最多機會的球員。然而本季富邦攻擊效率不佳，林哲瑄雖守備仍有一定功力，但應退至支援為主，在陳真短暫打出成績卻受傷之後，富邦曾試過周佳樂、孔念恩，直到近期的蔡佳諺，才又找到另一個穩定出賽的選擇。事實上近年每到球季末，富邦逐漸脫離季後賽競爭行列時，才讓年輕球員多有出賽機會，包括之前的王苡丞、董子恩，到現在的蔡佳諺都是如此。富邦長年缺乏角落位置野手與指定打擊的攻擊數據輸出，有經驗球員表現不穩定下，實在應該多給年輕球員打席數，就像上半季的陳真一樣，一開始無法克服揮空率過高的問題，但在經過一段時間調整適應後，也慢慢找到自己的攻擊策略，並且開始輸出長打。而蔡佳諺也是另一個值得栽培的球員。與陳真類似，都是以大專砲手身份，在前、中段輪次加入職棒，這樣的加盟條件，本來就預期不用在二軍琢磨太久。今年是蔡佳諺職棒第2個完整賽季，季初只獲得1場先發繳出4支0後，就下二軍調整，直到8月底才回一軍，以富邦外野「缺人」的程度來說，早該獲得多一些的機會。蔡佳諺從高中開始就是長打製造機，除了拉打能力不錯之外，只要能打到2位外野手中間的位置，都能靠著跑速衝出三壘安打。而他近期在一軍的2轟就是同樣狀況，都是硬拉到左半邊的深遠位置，甚至第2轟雖然不確定是否過牆，但蔡佳諺全速跑壘也展現出他的積極與速度。上周蔡佳諺貢獻5分打點，跟申皓瑋並列富邦最高，上周六面對樂天桃猿，透過全壘打貢獻3分打點，更是富邦近期連勝的亮點。若明年球季，富邦想要提升競爭力，真正的開放位置競爭，讓每名球員都在相同的起跑點競爭，才能找出真正適合的隊形，而不是每次到了季末才讓每名球員都有出賽的機會。統一獅單周打出4勝1敗戰績，穩住整個局勢，讓全年戰績仍有一定競爭力。主要關鍵在於牛棚終於回穩，裴瑞茲仍是牛棚投手群最重要一員，其他本土投手王鏡銘、吳承諭即時跳出，讓統一在做投手調度時可以多了其他選擇，不再只能依賴裴瑞茲與邱浩鈞。上周與台鋼雄鷹的3連戰，統一分別以6比4、9比2與6比5橫掃對手。但3場比賽贏得都不輕鬆，就算是周六擊敗台鋼的比賽過程中，也是直到比賽後段才拉開分差，中段戰仍需要牛棚投手群撐場，不能給對手一絲機會，而吳承諭就扮演著活棋角色，在上周六日都有吃重表現。吳承諭在傷癒歸隊後，球速始終無法拉回，但他找到了其他解決打者的辦法，靠著指叉球投在好球帶偏低的位置，都能引誘到打者出棒，昨天能在9局下臨危受命解決滿壘危機、延長10局突破僵局制封鎖對手不失分，都是靠指叉球抓到出局數，優異表現也獲選為單場最有價值球員。除了牛棚投手群靠著有經驗的投手補足戰力，打線上老將陳鏞基、胡金龍，單周也有超過3成打擊率，提供需要的火力串聯。上半季統一靠著新血打出堅強戰力，現在要穩住戰情，在年輕球員遇到撞牆期時，期待資深球員在體能較為充沛的狀況下，成為球隊的中流砥柱。