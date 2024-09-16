貝碧佳颱風登陸上海成「75年最強颱」！狂風暴雨景象曝光

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▲貝碧佳颱風登陸上海，強風造成建築掉落物砸向樓下車輛。（圖／翻攝自微博）

▲左為上海中心大廈阻尼器展示品「慧眼」、右為阻尼器實際運作情況。（圖／翻攝自微博）

中度颱風貝碧佳在今日（16日）7時30分左右在上海浦東臨港新城登陸，貝碧佳颱風也成為75年來登陸上海的最強颱風，挾帶強大風雨，讓上海民眾感受強烈。根據中國中央氣象台的資料顯示，貝碧佳颱風在登陸前，於凌晨增強為強颱風級，近中心最大風速達到每小時151公里(每小時94英里)的貝碧佳颱風，中心附近最大風力14級（42公尺/秒），近中心氣壓955百帕，在上午7時30分左右登陸上海，成為自1949年颱風葛樂禮(Gloria)以來襲擊上海的最強風暴。面對貝碧佳颱風襲來，上海浦東新區計劃避險轉移總人數約16萬人，備有集中安置點126個，備好床鋪、飲用水、食品等基本生活物資。貝碧佳帶來的狂風暴雨席捲上海，上海在昨日傍晚更一度出現紫色天空，中國社群平台微博上許多中國民眾放上了貝碧佳颱風侵襲的畫面，可看到狂風暴雨拍打在窗戶上，也有大樓窗戶被強風吹落，街道上滿是颱風吹下的落葉，樹木也倒塌，被颱風吹落的建築器材砸落在車上，影響時段尚未結束。此外，位於上海的中國第一高樓、高度632公尺上海中心大廈，就位處於黃浦江畔的浦東金融中心商業區內，面對貝碧佳強風，被大樓內貝稱為「慧眼」的阻尼器也出現擺盪，該阻尼器單邊擺動的極限約為兩公尺，藉此維持大樓的平衡。上海過去50年來僅有6個颱風登陸過，分別是在1977年及1989年，以及2018年一次遭遇三個颱風登陸侵襲，前一次颱風登陸上海則是在2022年的梅花颱風，登陸上海奉賢一帶，造成多處淹水災情。