李亦伸專欄／「James+Butler+AD」　湖人與熱火交易包裹創意滿分

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▲湖人現在不是爭冠球隊，陣容有缺陷，防守、角色球員、三分外線、內線都有提升空間，一旦LeBron James和Anthony Davis有一個健康出狀況，湖人就垮了一半，難以為繼。（圖／美聯社／達志影像）

▲熱火總裁Pat Riley不屬於精打細算典型決策者，但他夠狠夠快夠殘，這也是他2016年夏天不肯給Dwyane Wade滿意續約，2024年夏天也不肯給Jimmy Butler提前續約主因。（圖／美聯社／達志影像）

美國媒體《Bleacher Report》建議湖人、熱火進行一筆「6換2」交易，熱火35歲前鋒Jimmy Butler去湖人，機率有多高?《Bleacher Report》創意是：湖人送出八村壘、De’Angelo Russell、Dalton Knecht、Gabe Vincent+2029和2031兩個首輪籤，跟熱火交易Jimmy Butler、Josh Richardson。任何交易都得看三個重要面向：1、對我有什麼好處2、從現在到未來，有何損失或未來性3、能不能馬上成為爭冠球隊或季後賽球隊湖人現在不是爭冠球隊，陣容有缺陷，防守、角色球員、三分外線、內線都有提升空間，一旦LeBron James和Anthony Davis有一個健康出狀況，湖人就垮了一半，難以為繼。如果交易對象是Jimmy Butler，值得湖人一賭。熱火現在處境跟湖人相差不多，要上不下，要死不活，更不是爭冠球隊，熱火很難在只做一筆交易情況下就成為爭冠熱門球隊，但熱火需要做出改變和累積資產，湖人給四個30歲以下可以擺進主要輪換角色球員和兩首輪，確實很有吸引力。更關鍵是Jimmy Butler今夏拿不到熱火提前續約，熱火不想未來三年再賭在Jimmy Butler身上，因此拒絕Jimmy Butler兩年1.13億美元提前續約，Jimmy Butler心裡不爽可以想見。熱火現在處境跟當年Dwyane Wade拿不到熱火滿意續約很像，2016年夏天Dwyane Wade離開熱火簽約公牛，那種怨和不滿現在正在Jimmy Butler身上重演。Bleacher Report這個交易建議正好符合熱火、湖人需要「做出改變」的需求和無奈。對湖人，拿下小前鋒Jimmy Butler很有吸引力，陣容深度和角色球員再從自由市場和買斷市場去補強，至少未來1-2年很有爭冠競爭力和氣勢。這是湖人和「老詹」LeBron James都想要的方向和操作。湖人這樣的球隊，沒有奪冠就是失敗，湖人過去四年最大敗筆除了傷病，還是缺少耐心和猶豫，決策慢就算了，還不斷做出錯誤操作。比如2021年夏天換來Russell Westbrook，湖人打出過去五年最失敗球季，老詹灰心，Russell Westbrook不爽更埋怨老詹，一切都很糟糕。我是懷疑湖人高層沒有這樣的眼界和魄力。對熱火，湖人如果願意開出這個6換2交易包，條件不算差，但就是缺少「爆點」，因為沒有球星，熱火即使做了這筆交易也很難馬上更好或翻身，熱火仍需要戰略性二次交易，才能重建一支有爭冠實力球隊。熱火總裁Pat Riley不屬於精打細算典型決策者，但他夠狠夠快夠殘，這也是他2016年夏天不肯給Dwyane Wade滿意續約，2024年夏天也不肯給Jimmy Butler提前續約主因。所有人都懂Pat Riley的決策和衡量，但會讓熱火核心球星不爽+抱怨+埋下地雷，這就是Pat Riley會做的事。這筆交易建議發生機會真的不高，因為Pat Reily還在等待Jimmy Butler健康並證明自己仍值得球隊和隊友信賴。說真的熱火在東區已經沒機會，除了塞爾蒂克、公鹿、76人，熱火想要靠現在這套陣容再拚一季，跟湖人一樣都不樂觀。