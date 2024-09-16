中秋節加菜！柯文哲看守所過節菜色曝光　晚餐吃火鍋

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民眾黨主席柯文哲因涉京華城案圖利案遭羈押禁見，今年的中秋節將在看守所度過，而看守所也因佳節為收容人加菜，中秋節當天的菜單，除了早餐的廣式瘦肉粥、午餐的脆皮卡拉雞排，晚餐還有什錦火鍋，菜色相當豐富。根據台北看守所明天中秋節菜單，早餐包括廣式瘦肉粥、香筍鮪魚；午餐是脆皮卡拉雞排、什錦滷味、開陽時蔬以及白木耳蓮子湯；晚餐為黑胡椒牛柳、三杯雞丁、鮮筍燴雙菇及什錦火鍋，菜色相當豐富，備註欄位還寫道「中秋節加菜」。柯文哲8月30日遭搜索約談、聲押，雖一度獲無保請回，但台北地方法院召開二次羈押庭，認為柯文哲明知增加過高、超過560%的容積予京華城一案違背法令，仍執意為之，致使共犯沈慶京的京華城一案，獲不法利益200億餘元，涉犯貪污治罪條例罪，犯罪嫌疑重大，且有勾串、滅證之虞，最終裁定柯文哲羈押禁見。