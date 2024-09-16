iPhone 16整體預購估低於預期　「這型號」銷量卻可能大增48%

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蘋果（Apple）iPhone 16全系列新機由於將搭載Apple Intelligence功能，故後續銷量引發關注。國際分析師郭明錤預期，首週末預購銷量預估約3700萬部，較去年15系列首週末銷量衰退約12.7%，不過，iPhone 16 Plus與標準版的首週末銷售均將實現年成長，前者YoY高達48%，後者為10%。蘋果公司於上週10日舉行秋季發表會上推出iPhone 16系列新機、Apple Watch Series 10，以及AirPods 4等產品。此次iPhone 16全系列新機未來將搭載蘋果AI功能，銷量引發市場關注，國內外分析師對此看法兩極，部分分析師認為，由於iPhone 16將搭載蘋果AI功能，故必定將掀起一波換機潮；也有分析師表示，蘋果AI首波功能晚於iPhone 16推出，可能會成為影響銷量的因素之一，再者，傳出iPhone 17將迎重大升級，市場多對其銷量抱有良好預期，且iPhone 16為蘋果AI第一支搭載的機種，能否立即到位充滿不確定性，因此現在選擇iPhone 16不如等明年的iPhone 17亮相。郭明錤根據其最新對供應鏈調查與蘋果官方網頁的預購結果，得出iPhone 16首週末預購各機型關鍵數據，包括首週末預購銷量、平均等待出貨時間與預購前備貨量推估。他首先分析，iPhone 16系列在首週末預購銷量預估約3700萬部，較去年15系列首週末銷量衰退約12.7%，關鍵在於iPhone 16 Pro系列表現低於預期。第二，iPhone 16 Pro系列出貨時間顯著低於15 Pro系列，除了預購前備貨量增加外，從首週末銷量的年衰退來看，關鍵還是在於需求低於預期。第三，iPhone 16 Pro Max預購前的備貨量顯著成長的原因為潛望鏡相機生產良率改善，與蘋果樂觀看待該機型需求所致。第四，郭明錤指出，iPhone 16 Pro系列需求低於預期的可能關鍵之一，是最大賣點的「Apple Intelligence」無法隨著iPhone 16發售一起上市，且中國市場激烈競爭仍持續影響iPhone需求。第五，iPhone 16 Plus與標準版的首週末銷售均將實現年成長，前者YoY高達48%，後者為10%，對整體iPhone出貨幫助有限。第六，郭明錤表示，雖然iPhone 16 Pro系列首週末預購銷售YoY衰退，但供應鏈的生產計畫在短期內應不會有太大改變，蘋果仍有機會藉由發布Apple Intelligence與後續旺季促銷 (歐美的年末旺季與中國的雙十一) 改善銷售量，而這也是後續觀察iPhone需求變化的重點。最後，他提到，16 Pro配備潛望鏡與iPhone 16系列售價不變等策略對iPhone 16首週末銷量幫助有限。若今年第4季的Apple Intelligence發布與旺季促銷對iPhone16出貨量幫助有限，相信蘋果在2025年會有更激進的iPhone產品策略以提振需求。