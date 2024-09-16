前韓國小姐申海莉離世！好友悲痛證實死訊　生前最後貼文曝光

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▲申海莉離世前3天還在社群平台上曬出甜美自拍照，煩惱頭髮長度。（圖／申海莉IG）

▲申海莉上個月31日才剛從擂台上引退，沒想到卻因心臟麻痺猝逝家中，享年32歲。（圖／申海莉IG）

▲申海莉2012年參加韓國小姐比賽，2018年成為Road FC的擂台女郎，直到今年8月底才引退。（圖／申海莉IG）

前韓國小姐申海莉（신해리）外型亮麗、身材姣好，2014年以車模出道，2018年成為Road FC的擂台女郎，上個月31日才剛從擂台上引退，沒想到13日卻傳出離世消息，享年32歲。申海莉的好友趙仁英14日晚間也透過社群帳號悲痛證實死訊，消息曝光後引發外界譁然，而申海莉生前最後貼文也被翻出，大批粉絲湧入貼文下方留言悼念。14日晚間趙仁英在IG貼出悼念文：「為了讓我們親愛的海莉離開的路上不孤單，請為她哀悼與祈求冥福。」消息曝光後，令許多粉絲、好友相當震驚與不捨，紛紛到申海莉的IG哀悼：「開朗的海莉要去到好的地方」、「現在好好安息」、「我完全不敢相信。」申海莉社群上最後1篇貼文停留在11日，她曬出自拍照，配文寫道：「最近瘦下來，臉部線條更明顯了，不知道該繼續剪短頭髮還是留長呢？」畫面中申海莉露出甜美微笑，看起來氣色挺好。而申海莉的死因，網路上眾說紛紜，部分韓媒報導指出疑似為心臟麻痺驟逝，不過詳細情況還有待調查。至於她的告別式於昨（15）日舉行，安葬在首爾蘆原區的追悼公園。