國立高雄科大爆醜聞！教授收錢護航學生拿學位　又涉性侵女博士生

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國立高雄科技大學爆醜聞！工業工程與管理學系唐姓、王姓專任教授，涉嫌收賄幫學生取得碩、博士論文，甚至護航通過學位考試，橋頭地檢署接獲情資，指揮廉政署南部地區調查組及法務部調查局調查搜索，查出王、唐兩人收了學生42萬元並幫其取得學位，調查偵結，依違背職務收賄罪起訴2人。另外，唐姓教授曾利用指導為由，涉嫌性侵猥褻女博士生，被依利用權勢性交罪起訴。據了解，唐、王2名教授涉嫌收受賄賂，協助學生找「槍手」代寫論文，甚至護航通過學位考試。今年7月間，橋頭地檢署發動搜索，約談2名教授到案說明，檢方複訊後，認為2人涉犯貪污治罪條例嫌疑重大，向法院聲請羈押禁見，法院裁定2人以20萬及10萬元交保。