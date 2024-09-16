雲林縣府不滿硬推綠電槓中央　許宇甄力挺：政院根本沒SOP

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雲林縣政府日前發函經濟部，希望中央針對再生能源發電廠、升壓站及儲能系統的申請建置，要求納入總量管制，在中央改進前，縣府將暫緩核發再生能源發電廠設立同意函。對此，國民黨立委許宇甄說，目前並沒有一套完整的SOP流程，呼籲民進黨對於錯誤的能源一定要全面檢討。雲林縣政府7月31日發公函給經濟部能源署，指再生能源發電廠、升壓站及儲能系統的申請建置，對環境生態及農業常有影響，請能源署擬訂總量管制作為，並擬訂主管機關同意函審查作業規範，讓地方政府有所依循。雲林縣政府強調，在能源署尚未公布實施前，縣府暫緩核發主管機關同意函，或請能源署自行核發。對此，許宇甄指出，因目前並沒有一套完整的SOP流程，所以讓地方在審查的時候沒有依循，雲林縣政府的想法很簡單，只要讓地方縣市政府有完整的依循，一來不會讓公務人員人人自危、避免有違法行為，二來還可以避免光電黑槍事件在全台蔓延。許宇甄也呼籲民進黨政府，對於錯誤的能源一定要全面檢討，第一步就從制定完善的審查機制做起，讓地方政府於執行時免於陷入違法爭議之中，更要避免有心人從中牟私利，導致台電公司必須花費鉅資購買綠電。