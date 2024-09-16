WNBA第一人！Wilson寫單季1000分壯舉　緋聞男友Adebayo公開示愛

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WNBA拉斯維加斯王牌今（16）日對陣康乃狄克太陽隊，王牌明星球員A'ja Wilson全場砍下29分，成為WNBA歷史上首位單季突破1000分的球員。她的緋聞男友、邁阿密熱火當家中鋒Bam Adebayo也第一時間在X平台上發文祝賀，讓許多球迷驚呼：「實在太閃了！」Wilson在今日的比賽中，上場35分鐘，砍下29分9籃板3助攻，正式達成單季1000分的創舉，成為WNBA歷史上首位在單賽季拿下1000分的球員，場邊觀眾也紛紛舉起印有「The GOAT」的看板，祝賀Wilson達成紀錄。Wilson在2018年以狀元身份被拉斯維加斯王牌選中，菜鳥賽季以場均20.7分8籃板拿下最佳新秀，2020年，Wilson奪下例行賽MVP，並入選該賽季年度以及年度最佳防守第二隊，並率隊打進總決賽，最終王牌0-3不敵西雅圖風暴，屈居亞軍。2022年，Wilson再度奪下年度MVP，入選了年度第一隊及年度防守第一隊，並帶隊在總決賽3：1戰勝太陽獲得個人首座WNBA總冠軍。2023年，Wilson例行賽繳出22.8分、9.5籃板、1.6助攻、1.4抄截和2.2阻攻，拿下阻攻王並當選最佳防守球員，連續兩年入選年度第一隊及年度防守第一隊，並在總決賽率領王牌3：1擊敗紐約自由人，完成WNBA兩連霸。 在總決賽的四場比賽中，Wilson場均拿到21.3分、12.5籃板，生涯第一次榮獲WNBA總決賽MVP，此外，Wilson還獲得了ESPY年度最佳WNBA球員的殊榮。在巴黎奧運期間，Wilson傳出與Adebayo傳出約會緋聞，在Wilson完成單季1000分的創舉後，Adebayo在X上發文寫下：「希望每個人都能在這個美好的星期天，找到微笑的一千個理由。」這位熱火中鋒還特意用Wilson的名字作隱喻，讓網友直呼：「好可愛！」「太閃了吧！」