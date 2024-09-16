曾之喬合體《必娶女人》柯佳嬿！渾圓孕肚現形1對比成亮點

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▲曾之喬（左）和柯佳嬿（右）聚會，終於讓粉絲看見她的孕肚了。（圖／翻攝自曾之喬IG）

▲曾之喬（右）、辰亦儒（左）升格新手爸媽。（圖／曾之喬臉書）

曾之喬和辰亦儒結婚4年，上個月公開懷孕喜訊後，夫妻倆曾被民眾直擊和好友一起吃火鍋，曾之喬四肢纖細看不出懷孕，昨（15）日她和柯佳嬿見面合照，終於讓粉絲看見她圓滾滾的孕肚，而柯佳嬿站在曾之喬旁邊，不知道是不是角度的關係，看起來很小隻，也讓粉絲驚呼原來曾之喬這麼高。柯佳嬿在IG限動分享和曾之喬的合照，柯佳嬿捧著臉頰，曾之喬則是熟悉地拿手機對著鏡子自拍，穿著深藍色長裙的她，明顯可以看出隆起的肚子，模樣相當可愛，兩人的身高差更是受到討論，柯佳嬿開心寫下，「分享不完的各種事，開心的約會。」曾之喬也轉發動態，讓許多粉絲想到她們曾在2015年時合作電視劇《必娶女人》，柯佳嬿也以該劇拿下金鐘視后。曾之喬和柯佳嬿都是對感情相當低調的人，曾之喬過去曾在節目上聊到與辰亦儒的戀愛細節，交往相戀10多年來，每天晚上都是牽手睡覺，即便各自發展事業，但感情依舊穩定。宣布懷孕時「曾之喬官宣懷孕」的詞條也衝上熱搜，雖然祝福不少，但更多人卻是震驚這兩人居然是夫妻，足見曾之喬、辰亦儒十分注重感情隱私。柯佳嬿則是和Energy坤達在2017年時結婚，婚後兩人也鮮少同台，偶爾會在社群平台曬家裡養的貓咪而已，或是生日時互相祝福，非常低調，柯佳嬿婚後仍戲約不斷，2022年和許光漢合作《想見你》再度拿下金鐘視后。