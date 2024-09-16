川普又險遭槍擊！槍手兒也驚訝　坦言與老爸鬧翻一段時間

我是廣告 請繼續往下閱讀

美國共和黨參選人、前總統川普15日在佛州高爾夫球場，再度面臨槍手暗殺，現年58歲的槍手魯斯持槍（Ryan Wesley Routh）埋伏在川普的球場，被發現後隨即棄槍開車逃逸，但隨即遭到警方包圍網在公路上攔截，槍手的兒子聽聞父親欲槍擊川普未遂的消息後也感到震驚，不敢相信父親手上有槍。外媒透露槍手的身分為現年58歲的魯斯（Ryan Wesley Routh）。魯斯的兒子接受媒體訪問時指出，他的父親確實很討厭川普，但並不是一個暴力的人，他甚至不相信父親有槍。根據CNN報導，現年35歲的奧蘭（Oran Routh）表示，魯斯是「一位充滿愛心和關懷的父親，也是一位誠實勤奮的人」，他坦言，「我不知道佛羅里達州發生了什麼事，希望只是事情被誇大而已，因為從我所聽到的消息來看，這聽起來不像我認識的那個父親。奧蘭表示，父親應不會做出如此瘋狂的事情，更不可能有暴力行為，他接受《每日郵報》訪問時提到，父親確實很討厭川普，「他跟每個通情達理的人一樣討厭川普，我也不喜歡川普。」奧蘭強調，父親不是個暴力的人，「他是我爸爸，據他了解，他只有幾張交通罰單，這太瘋狂了，我了解我父親，這一點也不像他」、「我從來不知道他有槍，也不知道他會做這樣的事情，」不過，奧蘭也透露，魯斯幾年前搬到了夏威夷與女友同住，父子兩人已有數年沒聯繫，關係疏遠且「鬧翻了」，但他並沒有解釋兩人因何事漸行漸遠，仍在談話中給予父親好評。奧蘭提到父親職業是房屋承包商，在夏威夷建造小型房屋，之前也擁有一家公司。