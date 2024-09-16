李易嫌夜生活無聊　在小琉球開運動酒吧玩太嗨：怕喝到爆肝

李易近來在節目《百變智多星》中透露，除了原本開的早餐店以外，副業版圖已經拓展到小琉球，目前已投資串燒店及運動酒吧，
未來還打算再開拉麵店、牛肉麵店，想進一步成立連鎖餐飲品牌，他幽默說最怕在小琉球待太多天，因為會喝到爆肝。
李易成為副業王 進軍小琉球生意好到爆
李易表示，小琉球的夜晚很無聊， 新開幕的運動酒吧是島內最大的室內酒吧， 恰巧搭上前陣子的巴黎奧運熱潮， 儼然成為夜晚人氣最旺的娛樂場所， 投資的串燒店也預計半年內可回本， 但表示自己無法一次待在小琉球太多天，因為擔心會「喝到爆肝」。
李易則表示，平常就很喜歡看益智節目，自己也會一邊跟著答題，
半年前挑戰成功時因家中什麼電器都不缺， 所以直接全部轉賣給友人，實拿現金；藝人阿松是《百變智多星》第一位抱走10萬大獎的藝人， 在演藝圈內是公認上知天文、下知地理的智慧王。
阿松表示，
當時想把贏得的50吋液晶電視放在家中房間， 結果竟然尺寸太大擺不下，只好轉送他人；而洪都拉斯說， 當時想把大獎按摩椅送回家時老婆還不太相信，後來擺進客廳以後， 老婆和女兒坐的次數還比他多，意外凝聚全家人的心， 讓大家更想待在家裡，不禁笑說：「 得獎後我在家中的身分地位都提升了！」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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阿松表示，
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