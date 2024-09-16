李珠珢住院治療！無預警公布9月「3場應援」全取消

李易嫌夜生活無聊　在小琉球開運動酒吧玩太嗨：怕喝到爆肝

記者李欣容／台北報導

▲李易的副業版圖已經拓展到小琉球，他最怕在小琉球待太久，會喝到爆肝。（圖／年代提供）
▲李易的副業版圖已經拓展到小琉球，他最怕在小琉球待太久，會喝到爆肝。（圖／年代提供）
李易近來在節目《百變智多星》中透露，除了原本開的早餐店以外，副業版圖已經拓展到小琉球，目前已投資串燒店及運動酒吧，未來還打算再開拉麵店、牛肉麵店，想進一步成立連鎖餐飲品牌，他幽默說最怕在小琉球待太多天，因為會喝到爆肝。

我是廣告 請繼續往下閱讀
李易成為副業王　進軍小琉球生意好到爆

李易表示，小琉球的夜晚很無聊，新開幕的運動酒吧是島內最大的室內酒吧，恰巧搭上前陣子的巴黎奧運熱潮，儼然成為夜晚人氣最旺的娛樂場所，投資的串燒店也預計半年內可回本，但表示自己無法一次待在小琉球太多天，因為擔心會「喝到爆肝」。

李易則表示，平常就很喜歡看益智節目，自己也會一邊跟著答題，半年前挑戰成功時因家中什麼電器都不缺，所以直接全部轉賣給友人，實拿現金；藝人阿松是《百變智多星》第一位抱走10萬大獎的藝人，在演藝圈內是公認上知天文、下知地理的智慧王。

阿松表示，當時想把贏得的50吋液晶電視放在家中房間，結果竟然尺寸太大擺不下，只好轉送他人；而洪都拉斯說，當時想把大獎按摩椅送回家時老婆還不太相信，後來擺進客廳以後，老婆和女兒坐的次數還比他多，意外凝聚全家人的心，讓大家更想待在家裡，不禁笑說：「得獎後我在家中的身分地位都提升了！」

▲李易、洪都拉斯、阿松曾在《百變智多星》中分別帶走10萬家電大獎，可說是益智節目最怕的來賓。（圖／年代提供）
▲李易（中間）、洪都拉斯（左）、阿松（右）曾在《百變智多星》中分別帶走10萬家電大獎，可說是益智節目最怕的來賓。（圖／年代提供）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
 

李易醉喊「我有喜歡的女生」再被爆婚變！影片曝光六月淡定回3字

獨家／李易才說太早婚　再發文「很愛的人未必適合」經紀人吐實情

李易鬆口和六月「個性沒磨合好」就結婚　若重來一次不想生小孩

李易轉戰台八內幕曝光！曾被經紀人痛罵40分鐘　遭逼「跪求導演」

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
app下載