李易嫌夜生活無聊　在小琉球開運動酒吧玩太嗨：怕喝到爆肝

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▲李易（中間）、洪都拉斯（左）、阿松（右）曾在《百變智多星》中分別帶走10萬家電大獎，可說是益智節目最怕的來賓。（圖／年代提供）

李易近來在節目《百變智多星》中透露，除了原本開的早餐店以外，副業版圖已經拓展到小琉球，目前已投資串燒店及運動酒吧，未來還打算再開拉麵店、牛肉麵店，想進一步成立連鎖餐飲品牌，他幽默說最怕在小琉球待太多天，因為會喝到爆肝。李易表示，小琉球的夜晚很無聊，新開幕的運動酒吧是島內最大的室內酒吧，恰巧搭上前陣子的巴黎奧運熱潮，儼然成為夜晚人氣最旺的娛樂場所，投資的串燒店也預計半年內可回本，但表示自己無法一次待在小琉球太多天，因為擔心會「喝到爆肝」。李易則表示，平常就很喜歡看益智節目，自己也會一邊跟著答題，半年前挑戰成功時因家中什麼電器都不缺，所以直接全部轉賣給友人，實拿現金；藝人阿松是《百變智多星》第一位抱走10萬大獎的藝人，在演藝圈內是公認上知天文、下知地理的智慧王。阿松表示，當時想把贏得的50吋液晶電視放在家中房間，結果竟然尺寸太大擺不下，只好轉送他人；而洪都拉斯說，當時想把大獎按摩椅送回家時老婆還不太相信，後來擺進客廳以後，老婆和女兒坐的次數還比他多，意外凝聚全家人的心，讓大家更想待在家裡，不禁笑說：「得獎後我在家中的身分地位都提升了！」