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滑輪溜冰世錦賽台灣好手張宥心5000公尺奪金　背後願望藏大洋蔥

記者路皓惟/綜合報導

▲024世界競速溜冰錦標賽競速成年女子組5000公尺積分賽，我國選手張宥心經過激烈競爭，最後以7分43秒勇奪金牌。（圖／體育署提供）
▲024世界競速溜冰錦標賽競速成年女子組5000公尺積分賽，我國選手張宥心經過激烈競爭，最後以7分43秒勇奪金牌。（圖／體育署提供）
台灣滑輪溜冰女將張宥心在15日義大利舉行的世界滑輪溜冰錦標賽中大放異彩，於5000公尺積分賽以7分43秒勇奪金牌，這是她首次在世界舞台摘金。張宥心感性表示把要這面金牌獻給過世的阿嬤，這也是她努力爭金的動力。

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張宥心5000公尺奪冠　金牌送給阿嬤

台灣一向是國際滑輪溜冰競賽的強國之一，此次張宥心奪得本屆比賽成人組的首面金牌，而去年在杭州亞運摘金的15歲小將王宥鈞，也在青年男子組速度過樁賽中奪下金牌。

張宥心在本賽事成年女子組5000公尺積分賽，經過競爭激烈的預賽後進入決賽，最後關鍵超越第3名哥倫比亞選手及第2名的義大利選手，以7分43秒獲得10分的成績奪得金牌。

總統賴清德發賀電肯定　台灣滑輪溜冰再創高峰

本屆競速溜冰亞錦賽項目我國共遴選26位選手前往參賽，教育部體育署表示，競速溜冰項目在歷屆參賽情形均有獲得不錯的成績，期許前往參賽的選手都能夠為自己為我國爭取更多的榮耀。

此次的優異表現，總統賴清德特別發出賀電，肯定選手們的傑出表現，並鼓勵台灣代表隊持續為國家爭光，為台灣贏得更多榮耀。賴清德在賀電中強調，選手們的努力和奉獻值得全國人民的驕傲。

▲台灣滑輪溜冰選手張宥心（中）在世界滑輪溜冰錦標賽5000公尺積分賽奪金，並將金牌獻給過世的阿嬤。總統賴清德致賀電，肯定選手優異表現，鼓勵代表隊持續為國爭光。（圖／體育署提供）
▲台灣滑輪溜冰選手張宥心（中）在世界滑輪溜冰錦標賽5000公尺積分賽奪金，並將金牌獻給過世的阿嬤。總統賴清德致賀電，肯定選手優異表現，鼓勵代表隊持續為國爭光。（圖／體育署提供）

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