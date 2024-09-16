妮妃雅化身「人體香蕉」走艾美獎紅毯　BBC也大讚：全場搶拍蕉點

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲妮妃雅與《魯保羅變裝皇后秀》第16季參賽皇后們於艾美獎紅毯合影。（圖／美聯社／達志影像）

第76屆艾美獎（Emmy Awards 2024）頒獎典禮於台灣時間今（16）早上8點於美國洛杉磯舉行，台灣變裝皇后妮妃雅（Nymphia Wind）在美國實境節目《魯保羅變裝皇后秀》（RuPaul’s Drag Race）奪冠後也受邀出席，化身「人體香蕉」未露出真面目的亮眼造型吸引外媒搶拍，連《BBC》也發文稱妮妃雅是搶走全場關注的「蕉」點。第76屆艾美獎（Emmy Awards）眾星雲集，現場除了席琳娜戈梅茲（Selena Gomez）、梅麗史翠普（Meryl Streep）、珍妮佛安妮斯頓（Jennifer Aniston）外，台灣變裝皇后妮妃雅也因為在第16季《魯保羅變裝皇后秀》節目奪冠，與其他皇后們盛裝打扮出席典禮，期盼該節目能在今年奪下第6次「最佳真人秀競賽節目」獎項。在頒獎開始之前，妮妃雅身穿與設計師品牌 BAD BINCH TONGTONG合作的「人體香蕉裝」走上紅毯，以熱愛黃色、香蕉元素又結合時尚設計為招牌的妮妃雅這次用黃綠色的全身緊身服包緊緊，還在身體與臉部貼上黑色水鑽勾勒身形弧線與五官，最後再戴上假髮、穿起「香蕉皮」化身真人版香蕉，瞬間成為全場鎂光燈「蕉」點，就連英媒《BBC》也在社群媒體發文特別介紹，不少網友們也在下方留言笑稱妮妃雅的穿著讓典禮看起來就像電影《飢餓遊戲》。本屆艾美獎在洛杉磯的孔雀劇院舉行，由《大熊餐廳》與《幕府將軍》各自斬獲四項大獎成為最大贏家，在最佳真人秀競賽獎上今年則是以類似狼人殺的人氣實境秀、《背叛者》（The Traitors）打破《魯保羅變裝皇后秀》連續5年的奪獎紀錄。這次艾美獎紅毯是妮妃雅在今年巴黎的文化奧運後，出席的第二個大型典禮現場，日前她也和第16季皇后們出席VMA頒獎典禮，與泰勒絲、芭莉絲希爾頓等人同框。