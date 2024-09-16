獨家直擊／KID驚喜現身立院！陳菁徽竟帶他去洗頭　兩人關係曝光

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲國民黨立委陳菁徽帶著藝人KID到立法院拍新節目。（圖／記者林怡昕攝，2024.09.16）

▲藝人KID體驗站上立委質詢台。（圖／記者林怡昕攝，2024.09.16）

▲國民黨立委陳菁徽帶著藝人KID拜訪立法院副院長江啟臣。（圖／記者林怡昕攝，2024.09.16）

▲國民黨立委陳菁徽帶著藝人KID到立法院議場。（圖／記者林怡昕攝，2024.09.16）

▲藝人KID向國民黨陳菁徽了解國會議事運作。（圖／記者林怡昕攝，2024.09.16）

▲國民黨立委陳菁徽帶著藝人KID到立法院美容院體驗洗頭。（圖／記者林怡昕攝，2024.09.16）

▲藝人KID團隊成員直接將頭髮剃光。（圖／記者林怡昕攝，2024.09.16）

又有YouTuber到立法院拍攝！繼知名大胃王「千千」到立法院康園餐廳開箱後，今（16）日《NOWnews今日新聞》獨家直擊，有「瘋面仔」之稱的綜藝小天王的KID也來到立法院拍攝新節目，國民黨立委陳菁徽還帶KID體驗立法院美容院洗頭，團隊成員直接將頭髮中間剃光，笑翻全場。《NOWnews今日新聞》今天獨家直擊，KID今早帶著攝影團隊與老婆Rita，到立法院拍攝新節目，一旁還有陳菁徽陪同，據了解，KID正是在拍攝他YouTube個人頻道「野人七號部落」最新一集。KID一行人一早先到立法院副院長江啟臣辦公室拜訪，江啟臣也特地空下時間，向KID介紹當立法院副院長的日常，更帶他到隔壁的大圓桌宴客廳，介紹平時宴客小故事，與牆壁上價值上億的張大千名畫。江啟臣分享，前立法院長王金平時代，會請立委們在宴會廳內唱歌，或請外燴來宴客，陳菁徽也好奇提問，外賓是否對台灣的「高粱酒」很有興趣？江則說，其實外賓紅酒、白酒都喝，KID也開玩笑提到，「剛剛在陳委員辦公室冰箱也都是酒！可能因為壓力真的太大了！」引發全場歡笑。中午陳菁徽則帶著KID到立法院康園餐廳體驗立院美食，之後更帶著他參觀立法院園區，甚至罕見進入議場，實際了解立委工作日常。最有趣的是，陳菁徽特地帶KID到立法院合作社美容院，體驗深受女立委喜愛的洗頭、做造型服務，團隊成員直接請美容師將頭髮中間剃光，造型完成後也讓陳菁徽笑翻。同時擁有立委、不孕症權威身份的陳菁徽受訪時分享，之所以會和KID認識，是因為的兩胎寶寶都是她「做的」。KID也曾在陳菁徽的Podcast節目中提到，2胎孩子都是試管嬰兒，第1次植入很幸運地迎來兒子，但植入第2胎時卻不那麼順利，曾經歷流產，今年4月才再宣布老婆再懷上女兒「朵朵」。