陳金鋒抗議馬傑森短打出棒卻被驅逐出場　中職承認誤判公布懲處

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富邦悍將14日主場與樂天桃猿之戰，總教練陳金鋒因不滿馬傑森出棒判決，上場大動作抗議，並大喊：「修罕啦！」隨後遭到主審楊崇煇驅逐出場。事後，富邦球團向中職提出申訴，中職今（16）日坦承有誤判情形，針對2位裁判的誤判，處以禁賽1場並扣年度考核分數之處分。昨日比賽五局上，樂天打者馬傑森擺出短棒試圖觸擊，但一壘審判定未出棒，引起陳金鋒的不滿，立即上場抗議並提出質疑，強調馬傑森明顯已出棒。然而，經過一番爭論後，陳金鋒遭主審楊崇煇驅逐出場。有關9月14日新莊賽事，5局上1人出局，一、三壘有跑者，樂天打者馬傑森執行觸擊戰術，主審楊崇煇與一壘審邱景彥判定未出棒，引起富邦悍將總教練陳金鋒進場抗議。由於打者是否出棒之判決，經判決後，規則上屬於不可異議及重播輔助挑戰項目。陳金鋒總教練進場表達抗議並欲挑戰本項目，因不符合規定遭主審拒絕，陳總教練仍持續表達抗議，裁判也再次提醒不得再抗議，但勸導無效，因此遭到主審楊崇煇驅逐出場。針對打者出棒與否，賽務部也針對該球判決召集裁判組進行檢討會議，認為該球應為已完成之觸擊動作，也就是有出棒行為。因此，針對2位裁判的誤判，處以禁賽1場並扣年度考核分數之處分。