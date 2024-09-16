《人生清理員》10大金句觀眾全看哭　毒癮弟被哥綁房內釀火災悲劇

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▲黃冠智（左）遭遇困境，幸得金士傑（右）溫情幫助。（圖／果陀娛樂提供）

▲鳳小岳（左）、宋芸樺（右）清理火災現場。（圖／果陀娛樂提供）

▲《人生清理員》火災現場透過特化團隊加強效果。（圖／果陀娛樂提供）

影集《人生清理員》自開播來討論不斷，上週末播出3、4集淚點滿滿，劇中新增案件包括金士傑老友孤獨死、獨居上吊身亡和火災意外清理等，其中10大金句反映了人生的真實層面，讓觀眾看了很有感。《人生清理員》共為9集，目前開播至第4集，5位主角也各有故事延展，蔡嘉茵演出的單親媽媽看似堅強，卻被生活壓力逼得喘不過氣，一場因金士傑暈厥的戲讓她發揮「神力女超人」力量，將金士傑「公主抱」抱進醫院，看似很吃力，但蔡嘉茵卻笑說只花了30秒，「蔡嘉茵透露觀眾看到的其實不是她真的抱著金士傑奔跑，在金士傑的下方還放著拖板車，她笑說，「金老師是國寶，摔傷了還得了！」有觀眾在前4集中就選出10大金句，包括「他叫我來上班看人間疾苦，說這樣我就會知道自己到底有多幸福」、「幸不幸福這種事情，難道一定要比較才能知道嗎」、「世界上沒有分好的工作或是壞的工作，只要有幫助別人就是很了不起的工作」、「飯要吃，覺要睡，日子還是要過」、「我們被留下來的人，不要讓她擔心」、「人活到最後終究是一個人，但如果活著的時候有人願意陪伴你，可以講講心事，一起練肖話，你也願意去關心別人，這樣就很幸福了」、「我不是一隻腳踩進棺材，我是半個人都進去了」、「錢能解決的事，我一樣都解決不了」、「有人說苦瓜叫半生瓜，當你的人生吃的苦夠多的時候，就不會覺得苦瓜苦」、「我今天最幸福的時刻就是現在」。同時上週播出集數中，宋芸樺飾演的「利穎」誤打誤撞接下火災案件，在鳳小岳說明下才知道清潔火災現場的危險性及困難度，清潔社平常不會接這類案子，但礙於公司最近的財務危機才咬牙答應承接。該場戲描述哥哥（傅子純 飾）因出差所以不得已把染上毒癮的弟弟（潘親御 飾）綁在房內，不料弟弟因幻覺引燃火災悲劇，該案兄弟間無奈的情誼也令觀眾忍不住潰堤，更再次盛讚美術場景的逼真，讓該案件所遺留的空間令人怵目驚心。美術指導陳韋中指出這類事故較為危險，無法現場觀看，「所以透過大量的網路圖文和影片資料的研究拼湊出它應有的樣貌。」他也透露包括所看到的腐敗物件或食物也都是另外請特化團隊特別製作跟加強效果，才讓現場瀰漫死亡的氣息。影集《人生清理員》描述專門從事特殊現場清潔的「明日清潔社」五位清潔社成員們的故事，透過走入一個個現場，清掃逝者留下的空間，清理家屬心中的遺憾，也照映出主角們各自內心深處的糾結難題。即日起公視每週六晚間9點播出2集 ，Netflix、Hami Video 每週六晚間10點更新上架，八大戲劇台每週日晚間8點播出1集，公視+ 10月5日一次上架。