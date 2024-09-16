小甜甜被爆與車手交往？傳包庇對方消滅作案贓物　受害前妻氣炸

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▲小甜甜直到自己被騙後才向受害前妻坦言，曾替葉某丟棄作案用的手機，不僅如此，對方受害時小甜甜態度相當冷漠，輪到自己時卻不斷狂發訊息情緒勒索對方。（圖／爆料公社 臉書）

▲受害前妻幫忙小甜甜隱瞞此事長達一年，直到她不分青紅皂白封鎖對方，這才讓受害前妻選擇直接公開小甜甜的所作所為。（圖／爆料公社 臉書）

藝人小甜甜（張可昀）爭議不斷，在與前夫離婚後，日前才公告自己即將與女兒移居中國的消息，不料近日卻再被鄉民爆料，小甜甜與騙了自己400萬元的車手前夫葉某交往。不僅如此，小甜甜還包庇葉某，協助對方丟棄作案時的手機，受害前妻想透過小甜甜這個公眾人物追回欠款時，她居然不斷裝死，用擺爛的態度回應對方，直到自己被對方拋棄、身邊的家人好友被葉某騙錢後，小甜甜才轉頭又回去聯繫受害前妻，直接讓受害前妻氣炸爆料。近日，一名女鄉民在臉書的社團上爆料，表示自己的前夫葉某，在兩人離婚後便轉頭與小甜甜交往，為了追回遭到葉某詐騙的400萬元，受害前妻企圖透過小甜甜聯繫上對方，但小甜甜的態度始終都是：「沒聯絡、不清楚、不知道」的冷漠態度。沒多久葉某因詐欺被羈押禁見4個月後，似乎仍然持續跟小甜甜有聯繫，受害前妻還發現葉某的聲音出現在小甜甜的動態中，玻璃倒影也有葉某的身影，不過小甜甜仍然欺騙對方，稱不知道對方的行蹤。在受害前妻向小甜甜詢問的過程中，對方發現小甜甜不只謊話連篇，還幫助葉某繼續欺騙自己，態度冷淡不說，甚至替葉某丟棄作案用的手機。直到朋友爸爸被騙了100多萬，自己也被葉某拋棄後，小甜甜才回頭找受害前妻幫助，氣的對方直接痛批小甜甜知法犯法、一直都在包庇通緝犯。事發後小甜甜彷彿忘記之前怎麼對待對方似的，若無其事的一直聯繫受害前妻，企圖追回葉某的下落，但由於受害前妻的Line帳號突然不見，因此無法回覆。小甜甜最後甚至反咬一口、倒打一耙，一大清早在微信上瘋狂情緒勒索對方：「我對你蠻失望的」、「因為我找不到葉某就沒有利用價值了嗎？」、「你這樣我真的很傷心，至少我對你都是用真心，也相信你，你這樣我真的很難過、難以釋懷」不分青紅皂白封鎖對方，這才讓受害前妻選擇直接公開小甜甜的所作所為，目前小甜甜方未回應。