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胡婉玲卸任民視副總！電視台證實：自請退休公司處理中

記者李欣容／台北報導

▲胡婉玲自請退休，卸任民視副總。（圖／翻攝自胡婉玲臉書）
▲胡婉玲自請退休，卸任民視副總。（圖／翻攝自胡婉玲臉書）
民視副總胡婉玲傳出卸任副總位置，據了解她已經提出退休申請，民視方證實，「新聞傳播群副總經理胡婉玲自請退休，公司正在處理中。」

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胡婉玲退休　民視證實「處理中」

資深媒體人胡婉玲現任民視新聞傳播群副總經理，今（16）日傳出卸任職位，民視也證實她是自請退休，公司正在處理相關手續。胡婉玲過去曾擔任民視新聞台時事論壇節目《新聞觀測站》製作人兼主持人，以及歷史專題節目《台灣演義》的製作人和主持人，加入民視超過10年，今年8月也曾訪問印度神童阿南德。

7月時胡婉玲還透露，自己早上6點多去健身房健身，結果在下登山機時跌倒，兩隻手都破皮流血，在當時也安慰剛被國民黨立委王鴻薇暴打受傷的林楚茵，「我的比較嚴重啦！」除了擁有新聞專業外，也很跟得上時事話題。

▲第19屆金視獎頒獎人胡婉玲鼓勵有線電視同仁。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.08.14）
▲胡婉玲退休。（圖／記者葉政勳攝 , 2019.08.14）

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