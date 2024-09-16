資源循環零廢棄　中市環保局攜手慈濟回收保特瓶做衣服

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配合2050淨零排放「資源循環零廢棄」政策，台中市政府環保局今年攜手慈濟環保志業及大愛感恩科技，日前於市府運動會及踩舞嘉年華辦理「資源循環零廢棄 保特瓶回收做公益」宣導活動，兩日活動共回收600支保特瓶，現場更展示隨手可得的保特瓶如何變身成為穿在身上的衣服，既環保又時尚。大愛感恩科技總經理李鼎銘說，全台每位慈濟環保志工，每天都會將回收資源分類，經過處理過後的保特瓶可做成衣服、鞋子、毛巾等，如10支保特瓶可做一件無袖T恤、12支可以做一件有領短袖polo衫、14支保特瓶可做一件長袖襯衫，以再生聚酯纖維製成的環保衣，廣受國內外好評；這次與台中市政府環保局合作宣導，達成資源循環零廢棄，共善共行護大地。環保局長陳宏益表示，保特瓶屬於回收物，隨意棄置將使塑膠微粒滲入土壤及水源造成污染，進而影響環境生態，透過食物鏈危害人體健康。一個保特瓶有90%以上可回收再製，盼民眾使用完瓶裝飲料後，都能將保特瓶沖洗乾淨、壓扁鎖上瓶蓋進行回收，讓保特瓶能夠再生重複利用，促進資源永續循環。未來也將參考做為環保局同仁的工作制服，實現循環再利用理念。環保局說，立法院副院長江啟臣及台中市議員張瀞分也專程到環保局與慈濟共善攤位前與大家合影，鼓勵並肯定此次活動，也呼籲市民響應破銅爛鐵變黃金、做環保兼做公益。活動除結合慈濟志工外，宣導攤位也融入小時候彈珠台，配合闖關環保問答及環保手作舉牌，寓教於樂宣導環保工作。環保局表示，未來將在台中市大型活動持續辦理保特瓶回收活動，當保特瓶變得更有價值，未來在路邊、海洋、垃圾桶裡見到它們的機會也將越來越少，提升環境品質需要大家共襄盛舉。