慶祝中秋節！超商便當隨機0元、咖啡買1送1　火鍋店3人行1人免費

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▲萊爾富9月17日前指定商品享最低買1送1起，特大杯冰柚香風味氣泡美式原價60元、特價49元。（圖／業者提供）

▲「野牛殿溫體牛火鍋」平日午餐祭出房仲3人同行1人免費活動。（圖／業者提供）

慶祝9月17日一年一度的中秋節，萊爾富即日起至9月17日舉辦限時活動，便當全品項隨機0元，單筆消費滿199元再抽郵輪套票，此外，另有咖啡買一送一優惠。天氣熱怕沒人吃火鍋，雙北都有門市的溫體牛火鍋，針對房仲祭出3人同行1人免費，帶客戶吃飯還能省荷包。中秋節是台灣三大傳統節日之一，迎接明（17）日中秋節，，單筆消費滿199元就能抽價值3萬5800元的「歌詩達郵輪–莎輪娜號」沖繩、石垣島自主遊4日單人來回套票（2名）。消費者最愛的咖啡優惠也沒少，；9月22日前還有「中秋樂團圓」活動，多款指定商品最低買1送1起，像是中秋節吃太多烤肉，幫助腸胃蠕動的葡萄王益菌王粉末顆粒，原價99元享買1送1，單件平均不到50元。即使到了中秋節，天氣依然熱到受不了，高溫影響火鍋店生意，業者腦筋動得快，在台北、新北都設有門市的「野牛殿溫體牛火鍋」，提供雲林芸彰牧場每日現宰的溫體牛，有時蔬、牛筋肉、麻辣3種火鍋湯底。為了開創平日午餐商機，，在平日中午用餐時段，房仲業者憑證3人到店用餐，低消每人一份涮牛肉片（350元）或精選涮牛肉片（500元），其中一份免費。