好羨慕！緯創、英業達員工中秋節「爽放4天」連假　還不用補班

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今年中秋節為9月17日星期二，有別於往年實施連續假期、補班彈性制，行政院今年未進行彈性休假，僅有中秋節當日放假，因此大部分上班族今（16）日仍需上班，但也有部分企業選擇讓員工連放，不需補班，像是代工廠緯創、英業達今日全體員工皆放假，且不需補班，讓不少網友喊「幸福企業」、「羨慕」。根據往年規劃，若重大節日剛好在星期二或星期四，時常調整成星期一或星期五彈性休假的「4天連續假期」，也就是勞工可以從週末六日就開始放假，但會有一個休假日必須補班，形成某週需要「連6天」上班的工作型態，不過有部分上班族認為「連6」太累，也抱怨連假會造成大量車潮，反而沒有放假休息到的興致。同時，產業界更認為，國內的假期與國際不同步，更會影響到台股運作，綜合各方意見，行政院去年就拍板新的彈性調整放假及補班方案，今年起每年僅有小年夜、兒童節及清明節實施彈性放假及補班，因此9月17日星期二的中秋節，便彈性調整成4天的中秋連假，今日仍須上班。不過，代工廠緯創、英業達便自行調整休假政策，讓員工可以爽放「四天連假」，且不需要額外補班，讓大多數上班族相當羨慕，而根據了解，其實緯創、英業達過去就已長年實施「補班日不補班」制度，讓員工都能好好的在連假期間過節。