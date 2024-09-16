中秋節拜月老懶人包！三時辰、五撇步　擺脫「月老掉線兒」困境

農曆8月15日（9/17）是中秋節，當天也是月老生日，對於「單身、爛桃花纏身」的人來說，當天是改運的好日子，命理師高宏寓接受《NOWnews》訪問表示，「中秋節拜月老，基本上全天都可以，不過當天有特別好的三個時段可選，另外，供品可以多準備月老特別愛吃的甜食，祈求月老保佑求得好姻緣。」
月下老人簡稱月老，最早文獻來自於唐代李覆言的《續玄怪錄·定婚店》的柴道煌，小說形容柴道煌在月下背靠布囊，手持姻緣書，以紅線牽姻緣，民間依其形象塑神，認為月老掌管姻緣，可謂單身者簽紅線，讓夫妻和睦。
拜月老最佳時辰
子時「23：10-00：50」、午時「11：10-12：00」、酉時「17：10-18：00」
月老供品建議
必備：紅線（拜完後過香爐隨身配戴）、鮮花素果、月餅、柚子。
甜食：紅棗、桂圓、枸杞、月餅、蜜餞、花生麻糬、甜甜圈、蛋撻、提拉米蘇。
求青春永駐：香水、保養品等。
「單身者」向月老求偶方式
無對象：告訴月老自己心目中理想對象，切忌好高騖遠。
有心儀對象：詳述說明對方的外貌、特徵、性格、行業別、生日，求月老幫牽紅線。
多角關係難解：求月老允筊協助，切記對談要有重點（一事一問）。
「想婚者」求順利
詳述雙方各自的本名、農曆生日，請月老幫忙牽線求得正緣，並允諾成婚後送餅還願。
「交往中」求感情升溫
詳述雙方本名、農曆生日，求月老保佑感情和睦、升溫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
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拜月老最佳時辰
子時「23：10-00：50」、午時「11：10-12：00」、酉時「17：10-18：00」
月老供品建議
必備：紅線（拜完後過香爐隨身配戴）、鮮花素果、月餅、柚子。
甜食：紅棗、桂圓、枸杞、月餅、蜜餞、花生麻糬、甜甜圈、蛋撻、提拉米蘇。
求青春永駐：香水、保養品等。
「單身者」向月老求偶方式
無對象：告訴月老自己心目中理想對象，切忌好高騖遠。
有心儀對象：詳述說明對方的外貌、特徵、性格、行業別、生日，求月老幫牽紅線。
多角關係難解：求月老允筊協助，切記對談要有重點（一事一問）。
「想婚者」求順利
詳述雙方各自的本名、農曆生日，請月老幫忙牽線求得正緣，並允諾成婚後送餅還願。
「交往中」求感情升溫
詳述雙方本名、農曆生日，求月老保佑感情和睦、升溫。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。