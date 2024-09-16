婁峻碩在新家都裸體！許願沒人發現　求婚凡凡「沒戴婚戒」原因曝

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▲今（16）日婁峻碩出席飾品宣傳記者會。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲婁峻碩最近行程滿檔，當起空中飛人，有時間待在家特別珍惜。（圖／記者吳翊緁拍攝）

▲婁峻碩自爆在家會裸體，未婚妻焦凡凡也可以接受。（圖／記者吳翊緁拍攝）

30歲男歌手婁峻碩是「五堅情」成員之一，和網紅女友焦凡凡穩定交往，先前更是傳來求婚好消息。今（16）日他出席飾品宣傳記者會，被發現手上沒有婚戒的影子，他也直球回應，認為要登記結婚才會戴上，目前還沒有挑選戒指，如果有登記了一定會通知大家，剛搬入新房的他也透露，現在最喜歡在家裸體走動，「希望還沒有人發現。」婁峻碩被問到中秋節行程透露，「中秋節要跟家人吃飯，烤肉倒還好，因為最近很常飛韓國，行程結束後就是吃烤肉，最近有點吃太多。」由於剛搬入新家，加上近來經常當空中飛人，在各國間飛來飛去，忙碌的工作讓他特別珍惜在家的時間，「就像今天要出門也會覺得『蛤～要出門喔，好想待在家喔』。」他坦言目前來新家參觀的朋友只有邱鋒澤，「其他人還沒有時間，所以之後還會再約大家一起來家裡聚聚。」婁峻碩14日迎來31歲生日，先前一行人慶生，他坦言沒有被小S灌酒，「我們那天都滿和平的，就是開開心心慶祝生日還有他們入圍金鐘獎。」聽聞Tyson Yoshi被朋友背叛，他笑說對方確實經常一直提起此事，「人生無常，有些朋友合則聚、不合則散，滿正常的。」他也爆料，學生時期確實有發生過被朋友搶女友的事件。婁峻碩搬到新家後成為徹頭徹尾的宅男，經常不想出門，「生日沒有找大家到家裡慶祝，我回到家就不想出門，因為現在工作滿多的，有機會待在家就可以享受自己在家的生活。」他也透露自己會在家裸體，未婚妻凡凡也可以接受，「還是會穿著內褲，偶爾會裸體，喜歡穿內褲在家裡走來走去。」認為這是最輕鬆自在的狀態，笑說：「希望還沒有人發現我會在家裸體。」由於今日是為飾品宣傳站台，婁峻碩直言，「這牌子的價格很好入手，又很好搭配。」他透露自己不排斥情侶飾品，雖然目前還沒送過焦凡凡，但今天之後會。被記者問到手上似乎沒有戴結婚戒指，他也淡定回答，「對啊，還沒有。」認為現在只是求婚而已，根本還沒登記，強調有新消息會宣布，開玩笑直呼，「就說會講！要問幾次！」他也坦言對戒還沒有買，「錢在繳房貸啊！」