中國網紅賣月餅惹議！被抓包不是香港貨　嗆：誰說不能在大陸生產

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近日中國帶貨網紅「瘋狂小楊哥」，在直播時推銷一款號稱來自香港的月餅，卻被抓包該公司在香港，既沒有實體門市、也沒有網路門市，根本買不到，工廠也都不在香港，質疑是「假香港品牌」。對於被指控進行虛假宣傳，位於廣州的美誠公司回覆稱：「沒有哪一條法律規定香港品牌不能在內地生產。」綜合中港媒報導，中國「三隻羊集團」旗下各大直播主，近日都在網路上推銷一款「美誠月餅」，號稱是香港貨，但有中國媒體研究了包裝上的標示，清楚載明營運方為廣州市美誠食品有限公司，該品牌有2個月餅生產商，一個是廣州市美誠食品科技有限公司、另一個是佛山市美誠食品有限公司，但就是沒有香港。事件在中國網路上引起爭議，不少苦主都表示，已經在網路上買了一堆，現在卻不敢送人，面對傳媒提問，廣州美誠公司則是展示了公司在香港的「註冊商標」，強調公司2019年就在香港註冊了：「我想沒有哪一條法律規定，香港品牌不能在內地生產的」，還反過來呼籲大眾「理智看待」，作為商家也感覺到無奈。值得注意的是，報導提到，美誠月餅的生產廠商，過去就曾數次因為過度包裝等問題受罰。報導並引述中國法律人士指出，商標的保護具有地域性，而像「瘋狂小楊哥」在直播時售賣的美誠月餅，讓消費者誤以為是在香港生產，實際產地卻是廣州或佛山，可能涉嫌虛假宣傳和欺詐消費者。當地法律從業人員也提醒，中國內地的消費者，對香港或國際品牌有一定的消費傾向，部分商家會利用此心理，委託第三方專業機構，在香港以較低成本註冊公司及商標，隨後在內地市場銷售產品時，就以「香港品牌」作為行銷手段，藉此提升企業的獲利水準。