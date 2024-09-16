32萬人無家可歸！最強颱風摩羯釀緬甸113人死亡　逾60人失蹤

我是廣告 請繼續往下閱讀

颱風摩羯（Yagi）和季節性暴雨吹襲越南、寮國、泰國、菲律賓和緬甸，引發洪水和土石流崩壞，東南亞死亡人數已超過400人。而緬甸則面臨洪水災難，死亡人數攀升到至少113人，另外至少32萬人流離失所。緬甸軍政府發言人昨晚（15日）表示，摩羯引發的洪水也導致60多人失蹤，軍政府正展開救援和修復重建工作。聯合國人道事務協調辦公室指出，受災最嚴重的是緬甸中部地區，緬甸中部曼德勒省（Mandalay）、勃固省（Bago）、東部撣邦（Shan State）和首都奈比多（Naypyitaw）的低窪地區自本月11日以來便遭洪水淹沒。由於道路和橋樑被損毀，加上電話和網路線路中斷，災情相關的資訊有限。緬甸軍政府近期罕見地尋求外國援助，應對災情。印度外交部長蘇傑生昨天（15日）表示，印度已向緬甸提供重達十噸的援助物資，包括乾糧、衣服和藥品，同時也向越南和寮國提供人道救援物資。今年第11號颱風「摩羯」本月初到中旬登陸中國海南島、菲律賓、越南北部和泰國北部，登陸時中心附近最大風力達17級，強風豪雨重創各國，對當地建築造成嚴重破壞，數以百萬計的人民流離失所，隨之而來的洪災、土石流和淹水災情仍在蔓延，死傷人數尚在統計中。