中市大安農會金磚米典藏禮盒　躋身台灣百大伴手禮

我是廣告 請繼續往下閱讀

中秋節送禮需求急遽上升，台中市政府農業局長張敬昌特別推薦大安區農會的金磚米典藏禮盒，禮盒選用大安區產銷履歷優質米，搭配金光閃閃的外盒，榮獲2024台灣百大伴手禮的殊榮，是大眾中秋佳節送禮的最佳選擇，今年更響應Red Bull Showrun Taichung活動，設計限定款賽車米禮盒，送禮自用兩相宜。張敬昌表示，金磚米典藏禮盒自上市以來屢獲好評，曾榮獲「2021第一屆台灣好米禮盒網路人氣獎」、「2023台灣農會百大精品獎」，今年除再度獲得「台灣百大伴手禮」的肯定，也特別響應Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動，推出限定款米禮盒，以流線型包裝象徵賽車的速度感，並呼應在地農產追求極致品質的特色，展現出滿滿誠意，為送禮首選。大安區農會總幹事蔡建宗表示，在農業局的輔導下，農會已連續3年榮獲「台灣百大伴手禮」殊榮。第一年以粉色包裝的「大安禮尋-肉鬆禮盒」廣受歡迎，第二年推出的「金磚肉鬆禮盒」經市長盧秀燕簽名認證，成為熱門選擇，今年的金磚米典藏禮盒再度獲得肯定，展現了持續卓越的品質。金磚米典藏禮盒嚴選產銷履歷安泉米，並符合CNS一等米標準，米粒飽滿、晶瑩剔透，禮盒每盒內含6包300公克的金磚米，符合現代小家庭需求，也提供客製化服務，如平安米、活動祝賀、婚禮宴會等，送禮精緻大方，也能吃得安心、健康。大安區農會指出，為滿足中秋佳節的送禮需求，即日起至9月16日，訂購金磚米典藏禮盒、大安禮尋、金磚肉鬆禮盒及其他冷凍禮盒均享有優惠；另Red Bull Showrun Taichung限定款賽車米禮盒9月27日至9月29日將於Red Bull Showrun Taichung活動現場販售。