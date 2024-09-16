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中市大安農會金磚米典藏禮盒　躋身台灣百大伴手禮

記者柳榮俊/台中報導

▲農業局長張敬昌推薦大安區農會金磚米典藏禮盒送禮大方優雅又吸睛(圖／農業局提供2024.9.16)
▲農業局長張敬昌推薦大安區農會金磚米典藏禮盒送禮大方優雅又吸睛(圖／農業局提供2024.9.16)
中秋節送禮需求急遽上升，台中市政府農業局長張敬昌特別推薦大安區農會的金磚米典藏禮盒，禮盒選用大安區產銷履歷優質米，搭配金光閃閃的外盒，榮獲2024台灣百大伴手禮的殊榮，是大眾中秋佳節送禮的最佳選擇，今年更響應Red Bull Showrun Taichung活動，設計限定款賽車米禮盒，送禮自用兩相宜。

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張敬昌表示，金磚米典藏禮盒自上市以來屢獲好評，曾榮獲「2021第一屆台灣好米禮盒網路人氣獎」、「2023台灣農會百大精品獎」，今年除再度獲得「台灣百大伴手禮」的肯定，也特別響應Red Bull Showrun Taichung賽車展演活動，推出限定款米禮盒，以流線型包裝象徵賽車的速度感，並呼應在地農產追求極致品質的特色，展現出滿滿誠意，為送禮首選。　

大安區農會總幹事蔡建宗表示，在農業局的輔導下，農會已連續3年榮獲「台灣百大伴手禮」殊榮。第一年以粉色包裝的「大安禮尋-肉鬆禮盒」廣受歡迎，第二年推出的「金磚肉鬆禮盒」經市長盧秀燕簽名認證，成為熱門選擇，今年的金磚米典藏禮盒再度獲得肯定，展現了持續卓越的品質。金磚米典藏禮盒嚴選產銷履歷安泉米，並符合CNS一等米標準，米粒飽滿、晶瑩剔透，禮盒每盒內含6包300公克的金磚米，符合現代小家庭需求，也提供客製化服務，如平安米、活動祝賀、婚禮宴會等，送禮精緻大方，也能吃得安心、健康。

大安區農會指出，為滿足中秋佳節的送禮需求，即日起至9月16日，訂購金磚米典藏禮盒、大安禮尋、金磚肉鬆禮盒及其他冷凍禮盒均享有優惠；另Red Bull Showrun Taichung限定款賽車米禮盒9月27日至9月29日將於Red Bull Showrun Taichung活動現場販售。

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