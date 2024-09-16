25歲子瑜長大了！自爆曾「喝燒酒喝到斷片」　害羞捂臉曝酒量

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▲子瑜Solo出道，這次一改過往青春少女路線，改走成熟女人風格。（圖／子瑜IG）

▲子瑜捂嘴笑說自己曾經喝燒酒喝到斷片過，超誠實發言逗樂眾人。（圖／재친구(Jae friends) | ST7 YouTube）

南韓人氣女團TWICE台灣籍成員周子瑜近日Solo出道，首張迷你專輯主打歌曲〈Run Away〉飽受好評。子瑜日前也登上前輩金在中的節目打歌，訪談時被問到是否喝過燒酒，子瑜害羞笑說當然喝過，更自爆有喝到「斷片」的經歷，讓現場眾人笑翻。昨（15）日子瑜出席活動時也針對酒醉一事再度回應，強調是因為和成員們在一起加上有長輩在場很安心才會如此，笑說：「我通常不這樣的！」子瑜日前登上金在中主持的訪談節目《在朋友》，聊到這次專輯走成熟大膽的風格，被金在中問是否有喝過酒時，25歲已經成年的忙內子瑜也大方地說「當然喝過」，但子瑜表示自己不喜歡喝啤酒，太容易腹脹，通常只會喝1罐，至於燒酒可以喝幾瓶？子瑜捂嘴笑說：「其實我有曾經喝到斷片過」。金在中一聽立刻拍手高呼這是「獨家新聞」，讓子瑜也笑翻。子瑜「喝燒酒喝到斷片」的事件也掀起粉絲討論，不少人笑說子瑜實在太誠實、太可愛了，也有網友感嘆子瑜從青澀少女長大了，「很少看到子瑜說這麼多話，實在是非常難得」、「我也想去子瑜家喝酒」。而子瑜昨日出席活動時又被問到此事，她舉起麥克風跟粉絲解釋，當時她是在團員定延的家中，有其他成員和定延的家人在場，因為都是前輩還有媽媽們的關係讓她很安心，就接過燒酒喝了起來，怎料喝到一半就失去記憶了；子瑜也笑說自己通常不會這樣喝酒的，要大家放心，看來喝燒酒喝到斷片純屬「突發狀況」。生 日：1999年6月14日（25歲）學 歷：韓林演藝藝術高等學校實用音樂科出 道：2015年（TWICE）、2024年（個人）公 司：JYP娛樂出道地：南韓、日本、美國出道作：🇰🇷南韓／《The Story Begins》🇯🇵日本／《#TWICE》🇺🇸美國／《The Feels》🇰🇷個人／《abouTZU》