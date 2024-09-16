槍手企圖槍擊川普未遂！8年前曾投給他　上屆大選由「粉轉黑」

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美國共和黨總統候選人川普（Donald Trump），15日在佛州打高爾夫球時，遇到企圖槍擊事件，川普毫髮無傷，58歲的槍手魯斯（Ryan Wesley Routh）在被發現後棄械逃逸被逮。美媒也披露，魯斯在8年前曾是川普支持者，但在上屆大選就已由「粉轉黑」。這起槍擊未遂事件發生於佛州高爾夫球場，特勤發現距離川普300多公尺外草叢，突然有步槍伸出，立即開火制止，嫌犯隨即逃跑，但仍躲不過警方在公路佈下的天羅地網，在95號州際公路上成功攔下嫌犯將其逮捕，並在車上找到帶有瞄準鏡的AK-47款式步槍。根據《紐約郵報》報導，這名涉嫌槍擊川普未遂的男子魯斯，8年前似乎是川普的支持者，因他在2020年6月份時曾在當時的推特(現為X)發文，「你（川普）是我2016年的選擇，我和全世界都期許川普總統會和其他人不一樣、比其他候選人更好，但我們都非常失望，你把國家弄得更糟、讓國家愈來愈墮落，你下台的時候我一定會很高興」。保守派的紐約郵報直指，魯斯長期支持民主黨，自2019年來曾向該黨候選人捐款19次。2019年9月至2020年3月期間在民主黨募款平台ActBlue上捐出逾140美元（約新台幣4465元），每次捐款金額從1美元到25美元不等，對象包含前眾議員歐洛克（Beto O'Rourk）、紐約州台裔楊安澤（Andrew Yang）等人，並沒有拜登或賀錦麗。CNN與華盛頓郵報則指出，魯斯2012年在北卡州登記為「無黨派」選民，今年4月他在X平台標記拜登，內文提道「拜登的競選口號應該是『KADAF』，維護美國民主和自由（ Keep America democratic and free），而川普應該喊『MASA』，讓美國人再次變成奴隸（make Americans slaves again）」。