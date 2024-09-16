林襄火辣床照流出！超兇事業線藏不住　粉絲全暴動：太狠了

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▲林襄身穿紅色內衣趴在床上，對著鏡頭頻頻放電，火辣身材完全藏不住。（圖／林襄IG）

▲林襄、李多慧和小龍女成員們近期受邀參加MLB亞利桑那響尾蛇球隊「台灣日」，日前林襄也透過社群平台分享多張美照。（圖／林襄IG）

▲林襄先前推出寫真集《襄水》，引發粉絲們熱烈迴響，可見她的超高人氣。（圖／林襄IG）

味全龍啦啦隊女神林襄，擁有甜美臉蛋與傲人身材，在全台擁有超高人氣，日前林襄推出寫真集《襄水》，一開賣立即引起廣大粉絲迴響。昨（15）日林襄在IG曬出超犯規的壓胸辣照，令人看得鼻血直流，電暈一票粉絲。林襄在IG公布寫真書《襄水》活動資訊，她先是向所有粉絲打招呼：「鋼鐵襄民在哪裡。」接著透露這次舉辦慶功簽書會，除了要與一路支持的粉絲見面，到時也會準備一些小禮物，送給長久以來默默支持的「襄民們」。而除了宣布粉絲福利外，林襄更驚喜附上養眼辣照，畫面中她穿著紅色內衣，趴在床上對著鏡頭露出純慾眼神。而值得注意的是，林襄超犯規的壓胸姿勢，讓深邃事業線全露出，性感身材瞬間引發粉絲暴動。貼文不到1天就吸引4.9萬人朝聖，粉絲紛紛直呼：「啊啊啊姐姐太襄惹」、「犯規，太辣了」、「好襄」、「鋼鐵襄民。」而近期味全龍啦啦隊成員林襄、李多慧、霖霖等人受邀前往MLB亞利桑那響尾蛇球隊（Diamondbacks）應援，林襄也在社群平台上與粉絲分享一系列美照，她穿上美式應援服，露出纖細小蠻腰，興奮表示很開心能解鎖新的球場，並直呼當地天氣真的很熱。