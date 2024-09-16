台北最強景點變了！半年狂吸576萬人次　松山文創、陽明山都認輸

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▲2024上半年松山文創園區吸引460萬9376人次，成為台北第二強的景點。（圖/台北旅遊網）

▲台北101日前掀起的仰角拍照法爆紅，各國旅客爭相到訪，卻引發安全性疑慮。（圖／翻攝IG@ericka.pineda09）

▲每年春季的時候，陽明公園百花盛開，2024上半年也已經吸引355萬3335人次到訪。（圖/台北旅遊網）

台北最強景點排名出現變化！說到台北市，幾乎可以說是全台灣景點最多元的地方，包含最高地標台北101、故宮博物院、松山文創園區以及各種夜市等，成為外國遊客來台灣的第一站。根據觀光署最新統計，發現2024年上半年台北最強景點由奪下，6個月內湧進576萬人次，超車松山文創、陽明山以及去年冠軍「國父紀念館」。據觀光署日前公布2024上半年景點觀光人潮統計數據顯示，台北市目前最強景點封號由「台北101」奪下，6個月間湧入576萬9273人次到訪，更在6月份單月就有107萬人次前往101朝聖，這可能也與台北101日前掀起的仰角拍照法爆紅有關。1.台北101：579萬6273人次2.松山文創園區：460萬9376人次3.陽明公園：355萬3335人次4.士林官邸：204萬2568人次5.中正紀念堂：195萬0201人次事實上，在2023年時台北101全年度才吸引128萬9750人次，鋒頭全被去年冠軍「國父紀念館」搶走，而且台北101去年還輸給松山、陽明山等一眾景點，根本無法排在最強榜單上。至於國父紀念館在去年2月舉辦台灣燈會，單月就湧入633萬多名遊客，沒想到在2024上半年立場完全對調過來，國父紀念館少了台北燈會的光環之後，在2024前半年僅吸引63萬7510人次到訪。台北101擇一掃去年陰霾，光是2024上半年遊客數量就已經是去年全年度的4.5倍之多。台北101近期的遊客人數大幅度增加，也讓該地成為2024上半年全台灣第6大的觀光景點，只輸給等地。事實上，台北101成為2024年台北最強景點，除了原本就有一定的觀光客基數之外，近期連台北101捷運站4號出口的電扶梯，都成為超夯景點，因為在影音社群平台上，將手機擺在電扶梯後仰角將人像與整棟101大樓一起拍進畫面中的新潮拍照方式爆紅，各國遊客到台灣，也很甘願為了這一個鏡頭再次特地到訪台北101，也讓101在今年6月創下107萬人次的遊客人潮。不過這樣的拍照舉動也讓台北101官方與員工相當困擾，不但在電扶梯附近放上雙語告示牌，明確寫上「」，希望能遏止拍照歪風，避免遊客受傷事件。