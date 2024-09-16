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備戰迎接國際賽車展演　中市警獨創勤務關懷補給包

記者柳榮俊/台中報導

▲中市警友第四辦事處送出結合國際封街展演賽事的「勤務關懷補給包」(圖／市警局提供2024.9.16)
▲中市警友第四辦事處送出結合國際封街展演賽事的「勤務關懷補給包」(圖／市警局提供2024.9.16)
亞洲唯一2024國際賽車展演在台中，9月28日將在台中市政路盛大舉行，中市警察局亦進入全體備戰狀態，第四警分局當日將動員近170名警力，在會場執行分區人、車管制。警察局表示，此次將過往定點警察關懷補給站，進化成機動隨身行動補給的「勤務關懷補給包」，除可放置水、點心等備品，更可依個人需求自備消暑小物，讓出勤人員能即時補充體力。

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警察局說，今年中秋佳節前夕，台中市警友第四辦事處除了贈送應景禮品，更加碼送出結合國際封街展演賽事的「勤務關懷補給包」，由第四分局長陳祥麟代表受贈。包包設計巧妙置入「Red Bull Showrun Taichung」元素，顏色與警察制服互相呼應，內容物除提供飲用水、濕紙巾、小餅乾等補給物品，亦可依同仁各自需求增減隨身常用備品，別出心裁的設計深受同仁喜愛。


陳祥麟表示，感謝警友第四辦事處體恤同仁辛勞，做警察最堅強的後盾，收到此勤務包的同仁皆大讚外型設計感十足，巧妙結合活動又兼具實用性，是最有收藏價值的紀念品。


此外，警察局也針對此次國際賽車展演，提升會場維安等級，規劃「防踩踏小組」，引導民眾快速安全進出場，請大家務必遵守警察局的相關管制措施。

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