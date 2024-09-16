富華創新贊助春安國小棒球隊 設備、營養照護全面升級

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▲春安國小棒球隊在第十六屆卦山盃全國少棒錦標賽中，一路過關斬將，獲得季軍佳績。（圖／富華創新提供）

富華創新一向致力推動運動風氣，今年與總太營造、永福教育基金會攜手，共同支持台中市春安國小棒球隊。在富華創新贊助下，春安國小棒球隊軟硬體設備、營養照顧都獲得全面升級，讓小球員們面對未來挑戰更具信心。日前春安棒球隊在第十六屆卦山盃全國少棒錦標賽中，就一路過關斬將，獲得季軍佳績。源自一則球隊募款貼文分享，讓創辦人吳錫坤注意到春安國小棒球隊的需求。並在他的牽線下，永福教育基金會派員實地探訪了解，感受到校方、教練對於棒球隊經營的熱心與用心，家長們對孩子成長的殷切期盼，促成了富華創新的加入，樂於當這群小球員的引路人，點燃「希望起點」。日前舉辦的捐贈儀式上，富華創新也出動品牌部團隊，全程記錄小球員們平日的練習過程，在烈日下揮汗練習、努力揮棒與跑壘，堅持不放棄的精神讓人感佩。春安國小校長陳貞蓉說，棒球的各項設備維護費很驚人，經營棒球隊真的很需要各界資源挹注，非常感謝企業的支持，協助孩子追夢。富華創新品牌部總監洪梅齡指出，富華創新長期關注在地教育議題，也致力提升城市運動風氣，透過贊助春安國小棒球隊，讓運動精神向下扎根，亦傳達健康生活與善良正直的價值觀，不僅這次協助春安國小棒球隊圓夢行動，企業中秋贈禮也特別與蒙恩聽障烘焙坊合作，以實際作為支持公益團體、分享健康美味的佳節糕點，收禮者都能感受到企業品牌的暖心善意。事實上，富華創新積極落實企業社會責任，各項活動都緊扣公益理念，融入企業ESG精神，實現友善城市、幸福共好的品牌願景，此外，富華創新企業文化也與運動健康息息相關，企業內部也有休閒運動相關社團，同仁工作之餘運動紓壓、調解身心，對外，不只支持春安國小棒球隊，也長期贊助長安國小羽球隊，與羽球好手一期一會的「中華希望之富華創新總太盃全國羽球錦標賽」，更是羽球圈內年度盛事，持續展現企業品牌陽光活力形象。