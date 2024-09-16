黃珊珊喊「容積獎勵全國一致」　王義川驚：照她說法大家就慘了

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民眾黨主席柯文哲捲入京華城弊案，台北市前副市長、民眾黨立委黃珊珊日前稱，地方政府以「細部計畫」訂立容積獎勵，上限不得超過20％，是全國一致標準。對此，民進黨政策會執行長王義川今（16）日諷刺，如果各縣市都依照黃珊珊的說法，「大家就慘了！」京華城容積率從560%提升至840%引起爭議，黃珊珊14日表示，地方政府以「細部計畫」訂立容積獎勵，上限不得超過20％，內政部國土署都表示這是全國一致標準，誰敢知法犯法？民眾黨隨後也製作懶人包，甚至還搬出「台灣省」法條。「黃珊珊不懂不要亂講！」王義川在Threads指出，容積獎勵是各縣市政府權責，但全國規定是要先制定規則、一體適用、再接受個案申請，要申請獎勵的都可以來申請。王義川直言，柯文哲、黃珊珊領導的台北市政府，是接受廠商個案申請，自我吹噓，沒有規則的給容積獎勵，後來沒有任何一家廠商和京華城一樣得到容積獎勵。王義川諷刺，原來黃珊珊在教柯文哲一直咬住給京華城個案獎勵是合法的，本案包括威京集團主席沈慶京、議員應曉薇都沒有人有罪，「黃珊珊啊黃珊珊，各縣市長和都委會如果依照你的說法，大家就慘了!」