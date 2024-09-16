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打破金氏世界紀錄！388人打扮成「羅杰叔叔」　大馬網紅人氣超夯

國際中心賴正琳／綜合報導

▲388人打扮成大馬網紅「羅杰叔叔」，打破金氏世界紀錄。（圖／翻攝自臉書）
▲388人打扮成大馬網紅「羅杰叔叔」，打破金氏世界紀錄。（圖／翻攝自臉書）
馬來西亞網紅「羅杰叔叔」（Uncle Roger）在全球相當知名，他近期邀請388人一起穿上他的招牌服裝，締造「最多Uncle Roger聚會」的金氏世界紀錄，此事也引起國際媒體的關注。

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綜合外國媒體報導，這場活動於14日早上9點至11點，在吉隆坡柏威年廣場舉行，共有388人穿上橙衣黑褲響應，遠看彷彿是一群「Uncle Roger」。當本名黃瑾瑜的「Uncle Roger」在官方認證並統計數據時，現場表演了脫口秀娛樂大眾，並在金氏世界紀錄認證官公佈他順利創紀錄後，接過證書。

他事後受訪時指出，「感受真的非常棒！實在很難找到這麼多人一起參與，並且齊聚在同個空間、穿同樣的衣服。因此一開始我其實有點緊張，擔憂大家只是網路上響應，實際上不會現身，不過最終大家都來了，並且按照規定穿著橙衣、黑褲和腰包。」

Uncle Roger事後也在臉書上說，一些前來參與活動的公眾沒有依照指示，所以不被計算在內，否則就能打造超過450人的紀錄。一名支持者Jess Wong告訴菲律賓媒體《ABS-CBN》，「Uncle Roger」將馬國文化帶到全球，「他真的讓馬來西亞人感到驕傲」。


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