川普賀錦麗辯論最大輸家是他！Pornhub流量劇跌　但有3州堅挺到底

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▲成人平台Pornhub公布10日晚間的辯論會的流量數據變化，相較平時流量，最大跌幅來到23.8%。（圖／Pornhub官網）

美國總統大選電視辯論上周舉行，吸引了全美超過6700萬人觀看，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普雙雙認為自己表現佳，轉播平台美國廣播公司也獲得超高收視。當眾人皆自認贏家時，成人平台有苦難言，Pornhub統計，辯論當晚流量最大跌幅一度達到23.5%。Pornhub在自家網站公開辯論當晚的流量數據，10日晚間的辯論會開始前幾分鐘，平均流量就開始下滑，辯論開始5分鐘內，流量約比平均值少了10%。晚間9時36分，正當川普與賀錦麗針對移民議題吵得不可開交時，美國選民似乎被迷住了，Pornhub網站流量比平均值少了23.5%，來到當晚最大跌幅。隨著晚上10:06左右出現第一個廣告，網站流量開始回升，先是增加了 4%。這些數字並沒有再次下降，大約保持低於平均值12%左右。到晚上 10:36 播放第二個廣告時，Pornhub 的流量僅比平均流量下降了約 7%。顯見人們似乎已經聽夠了候選人的意見，轉而選擇緩解緊張情緒。Pornhub也統計出各州的流量下降情況，發現美國的整體流量變化為 –14.8%。下降幅度最大的州包括馬里蘭州（23.6%）、德拉瓦州（22.8%）和威斯康辛州（22.6%）。對總統辯論最不感興趣的州是密蘇里州（4.5%）、西維吉尼亞州（4.9%）和南卡羅來納州（6.8%），這三州民眾不顧總統大選辯論，在該時段仍堅挺Pornhub影片。