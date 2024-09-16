騎過Gogoro仍換回油車！專家揭賣9年「最大2敗筆」：加護病房等級

電動機車Gogoro在2015年開始發展販售至今，已經有9年的歷史，曾經是台灣最被看好的新創事業，在銷量表現上，推出4年左右就達到巔峰，但如今股價雪崩9成，縱使仍是電動機車界龍頭，但銷量不如以往、市佔率不到10%都是事實，那麼到底Gogoro怎麼了？財經專家阮慕驊就出面指出Gogoro面臨的最大困境，分別是「政府補助的調整」、「Gogoro售後服務」，造成許多車主在騎過Gogoro後甚至最終仍然選擇回去騎油車，也讓Gogoro的銷售衰退程度已經是嚴重到要送加護病房等級。
Gogoro銷量暴跌幾乎腰斬！年輕人真的不買機車了嗎？
阮慕驊提到，電動機車市佔率在2019年時一度攀升至20%，但是從去年開始，電動車面臨雪崩式的銷量滑落，市佔率一下掉到不到10%，其中最慘的就是Gogoro，衰退幅度同樣是腰斬，面對這樣的情況，難道真的是因為年輕人都不買機車了嗎？
阮慕驊拿出數據表示，2020年，全年機車總共銷售103萬5823輛，這個數字不但比前年2019年增加14.8%，也創下了25年來新高，這表示年輕人不但買機車，反而是買更多的機車，但在去年，逐年大幅成長的電動機車去年銷售卻走大滑坡，全年銷售量才98986輛，市占率不到1成，相較2019年電動機車全年銷售168544 輛，衰退幅度高達41%，所以要說年輕人都不買機車嗎？正確來說，應該是年輕人不買電動機車。
騎過Gogoro一堆人都換回油車！開賣9年「最大2敗筆」仍存在
阮慕驊表示，Gogoro去年銷售78429輛，雖然還是統治電動機車市場高達79%市佔，但全年不到8萬輛，比2019年的14萬5678輛卻大降了46%，電動機車在台灣不過發展短短幾年，這種衰退幅度已經嚴重到要送加護病房的程度，而其中最大的2大主因，莫過於「政府補助政策的調整」以及「Gogoro的售後服務」，讓Gogoro的光榮不在。
阮慕驊提到，Gogoro在一開始大幅增長，其實除了環保意識抬頭之外，也是因為政府力推的購車補助優惠，但如今政府的補助在去年出現了調整，環保署取消新購電動機車補助3千元，汰舊換新補助首度納入七期燃油機車，和電動車享有同樣5千元的補助，反而造成多數消費者偏向選購七期燃油車，這是Gogoro銷量衰退的其中一個主因。
「對於Gogoro來說，負評多半都是來自月租費不划算，買這麽貴的車還要支付月租費，維修品質太差或者太貴，換電站不足等問題，總結來說就是不滿意Gogoro的各種售後服務，還有人長篇大論寫了退坑的關箱文，網路負評遠超好評，讓機車族捨棄電動車重回燃油機車的懷抱。」
電動機車只靠政府補助生存不行！找回車主信任只能靠自己
阮慕驊強調「站在客觀立場，電動機車在台灣的發展如果就這樣的頹敗下去，無論從什麼角度來看都是一件大家不樂見的事，但業者如果只靠政府補助生存，似乎也不是長遠發展之計，有了去年的市場大敗的教訓，電動車業者們應該好好面對現實，找回消費者的信心了。」
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阮慕驊提到，電動機車市佔率在2019年時一度攀升至20%，但是從去年開始，電動車面臨雪崩式的銷量滑落，市佔率一下掉到不到10%，其中最慘的就是Gogoro，衰退幅度同樣是腰斬，面對這樣的情況，難道真的是因為年輕人都不買機車了嗎？
阮慕驊拿出數據表示，2020年，全年機車總共銷售103萬5823輛，這個數字不但比前年2019年增加14.8%，也創下了25年來新高，這表示年輕人不但買機車，反而是買更多的機車，但在去年，逐年大幅成長的電動機車去年銷售卻走大滑坡，全年銷售量才98986輛，市占率不到1成，相較2019年電動機車全年銷售168544 輛，衰退幅度高達41%，所以要說年輕人都不買機車嗎？正確來說，應該是年輕人不買電動機車。
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阮慕驊表示，Gogoro去年銷售78429輛，雖然還是統治電動機車市場高達79%市佔，但全年不到8萬輛，比2019年的14萬5678輛卻大降了46%，電動機車在台灣不過發展短短幾年，這種衰退幅度已經嚴重到要送加護病房的程度，而其中最大的2大主因，莫過於「政府補助政策的調整」以及「Gogoro的售後服務」，讓Gogoro的光榮不在。
阮慕驊提到，Gogoro在一開始大幅增長，其實除了環保意識抬頭之外，也是因為政府力推的購車補助優惠，但如今政府的補助在去年出現了調整，環保署取消新購電動機車補助3千元，汰舊換新補助首度納入七期燃油機車，和電動車享有同樣5千元的補助，反而造成多數消費者偏向選購七期燃油車，這是Gogoro銷量衰退的其中一個主因。
「對於Gogoro來說，負評多半都是來自月租費不划算，買這麽貴的車還要支付月租費，維修品質太差或者太貴，換電站不足等問題，總結來說就是不滿意Gogoro的各種售後服務，還有人長篇大論寫了退坑的關箱文，網路負評遠超好評，讓機車族捨棄電動車重回燃油機車的懷抱。」
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阮慕驊強調「站在客觀立場，電動機車在台灣的發展如果就這樣的頹敗下去，無論從什麼角度來看都是一件大家不樂見的事，但業者如果只靠政府補助生存，似乎也不是長遠發展之計，有了去年的市場大敗的教訓，電動車業者們應該好好面對現實，找回消費者的信心了。」