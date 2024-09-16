騎過Gogoro仍換回油車！專家揭賣9年「最大2敗筆」：加護病房等級

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▲電動機車市場大幅度衰退，目前市佔率不到10%，最大苦主就是Gogoro，銷量首當其衝。（示意圖／翻攝自 Gogoro Taiwan 臉書 ）

▲Gogoro去年銷售78429輛，比2019年全盛時期14萬5678輛大降了46%，專家直言「這種程度已經是要送加護病房」。（圖／翻攝自 Gogoro 臉書）

▲Gogoro的月租費問題、維修零件昂貴一直都是許多人詬病的地方，加上政府補助政策的轉變，成為最大硬傷。（圖/NOWnews攝）

▲Gogoro應該全面檢視現況並解決問題，否則長期來說還是會流失越來多車主，等到哪天政府補助又再調整時，恐怕銷量只會更差。（圖／Gogoro官網）

電動機車Gogoro在2015年開始發展販售至今，已經有9年的歷史，曾經是台灣最被看好的新創事業，在銷量表現上，推出4年左右就達到巔峰，財經專家阮慕驊就出面指出Gogoro面臨的最大困境，，造成許多車主在騎過Gogoro後甚至最終仍然選擇回去騎油車，阮慕驊提到，電動機車市佔率在2019年時一度攀升至20%，但是從去年開始，，衰退幅度同樣是腰斬，面對這樣的情況，阮慕驊拿出數據表示，2020年，全年機車總共銷售103萬5823輛，這個數字不但比前年2019年增加14.8%，也創下了25年來新高，這表示年輕人不但買機車，反而是買更多的機車，阮慕驊表示，Gogoro去年銷售78429輛，雖然還是統治電動機車市場高達79%市佔，但全年不到8萬輛，阮慕驊提到，Gogoro在一開始大幅增長，其實除了環保意識抬頭之外，也是因為政府力推的購車補助優惠，，這是Gogoro銷量衰退的其中一個主因。，還有人長篇大論寫了退坑的關箱文，網路負評遠超好評，讓機車族捨棄電動車重回燃油機車的懷抱。」阮慕驊強調「站在客觀立場，電動機車在台灣的發展如果就這樣的頹敗下去，無論從什麼角度來看都是一件大家不樂見的事，