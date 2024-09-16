大同醫院由長庚醫院接手！招標案遭疑涉圖利　高市衛生局4點澄清

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原由高醫經營的高雄市立大同醫院，雙方長達15年的合約將於今年底合約到期，接下來由高雄長庚醫院團隊接手營運，市議員陳麗娜今（16）日質疑高雄市衛生局辦理大同重新招標，卻打破常態慣例，突將「委外經營」案改成「醫療服務合作」，使長庚未來得以成為大同醫院的合作醫療院所，而非委外經營恐有涉及圖利，對此，衛生局也立即提出4點聲明澄清。高雄市衛生局表示，優先定約前置作業包含內容主要為規劃營運條件、資產返還及移轉範疇等： 有關市立大同醫院「優先定約前置作業計畫」案，係衛生局向財政部爭取中央經費補助加上部分市府自籌，合計725萬元，於112年4月委由專業顧問管理公司辦理「高雄市立大同醫院委託經營曁整建計畫」案，主要工作內容為規劃優先定約營運條件、規劃資產返還及移轉範疇與作業程序及優先定約契約文件、研擬議約及簽訂公證等。後經本局依法籌組「優先議約評選委員會」其中包含多數外部委員，審議高醫大提案後，於113年4月16日正式函文通知「否決高醫大優先定約」結果後，自無延續原「委託經營」之限制。第二點，公告招標期間並無更動招標條件，醫療合作案全台各地均有醫療院所採行：113年6月28日「大同醫院醫療合作案」公告招標，期間並「無更動招標條件」。衛生局在考量於防疫、急重症緊急醫療及公衛指標任務，應有實質介入管理權力，例如市立醫院是否設有足夠的負壓隔離病房，及實驗室量能品質是否符合防疫標準等等，均為衛生局採以醫療合作方式之重要因素。另關於「醫療合作」案之類型多樣性，全台各地皆有醫療院所採行，例如本市高雄榮總與市立聯合醫院營運管理醫療合作、高醫大與本市多家地區醫院之合作模式實屬常見。第三點，重申COVID-19疫情大流行4年期間，大同醫院竟無負壓病房，嚴重影響患者收治能力：市立醫院不同於財團法人醫院，其經營者應付起更大的社會責任，不應單純以追逐營利為導向經營市立醫院。回顧3-4年間的「COVID-19疫情」的洗禮，本局發現對於部分市立醫院對於政策落實度明顯差異，如疫情期間「負壓隔離病房」整備？「實驗室檢驗量能與品質」是否符合防疫標準？因此本局為加強所屬市立醫院落實「公衛醫療政策」及各項「公衛健康指標」，必需更「有效」的制度介入管理以發揮「實質」有效的影響。尤其對於「防疫」、「急重症醫療」及「公衛健康指標」攸關「全體市民權益事項」，市府及衛生局能夠擁有更多主導權。第四點，經歷疫情後「市立聯合醫院」與「市立大同醫院」均未採用「委託經營」模式： 另外衛生局也強調「非」所有市立醫院均採「委託經營」方式。除「市立小港醫院」、「市立鳳山醫院」、「市立岡山醫院」、「市立旗津醫院」尚於「委託經營」期間；「市立聯合醫院」、「市立大同醫院」與現階段規劃中「市立民生醫院」都「非委託經營」，以期衛生局能以實質權力介入以落實公衛醫療政策。