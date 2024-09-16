「賓利女警」詐加班費！打苦情牌稱真心悔過　二審上訴遭駁回定讞

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「賓利女警」邱薏瑄，於去年間，任職北市中山警分局備隊員時，因擅離崗位逃勤卻報加班費，又將警車當私用車接送男友，事後還報請公務油料，一審依詐欺等罪遭判刑3月徒刑，另5月徒刑得易科罰金，邱女於上訴期間，打苦情牌稱真心悔過，希望能輕判拘役，16日台北地院二審，駁回其上訴維持原判，全案定讞。據了解，現年30歲的邱薏瑄，因經常高調炫富引發爭議，她於任職中山警分局時，因駕駛賓利車上下班，又被稱為「賓利女警」，另外，她也於2015年間，搭高鐵跨坐相鄰3座位自拍，PO網稱「不喜歡座位旁有人，所以3個位子全買了」惹議。去年3月間，邱薏瑄因被抓包逃勤外出曠職，卻又浮報加班費975元，又將警車當私用車接送男友，詐取公務油費104元，遭起訴判刑3月，另外5月得易科罰金15萬元。事件爆發後，邱薏瑄被調往北市南港警分局，又被查出她在中山警分局期間，涉利用職務私查他人個資，更勾結詐團郭姓男友，編造不實三聯單搜索扣押筆錄，黑吃黑加索賄300多萬元。邱薏瑄遭羈押禁見期間，被北市警局記過免職。此案經新北地院一審，今年7月判處11年，另1年徒刑得易科罰金，可上訴。