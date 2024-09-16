高雄3家市立醫院今年10月起　基層醫護每人每月「加薪1500元」

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為體恤公辦公營市立醫院基層醫護，高雄市衛生局宣布，10月起提高民生、凱旋及中醫醫院三家「公辦公營市立醫院」第一線基層「契約」醫護同仁薪資待遇，每人每月加薪1500元，同時，明年政府調薪3%也會以今年十月調薪1500元後之金額來計算。所需經費至明（2024）年為止共新台幣5000萬元(含雇主勞退提撥)，由各醫院依常規原則自籌，共計約1600人應予優先調整薪資待遇。高市衛生局指出，「照顧弱勢市民與基層醫護同仁」是高雄市市立醫院宗旨，特別是第一線基層護理人員經常處於輪班及高張力狀態，常規事務繁瑣需加班，經常還要應接督導評鑑或交辦公衛任務，包含公共衛生政策、精神衛生照護、特殊弱勢個案以及感染專責任務，提升薪資待遇實屬必要。衛生局評估目前三家公辦公營市立醫院體系員工結構，「公職人員」約占3成，「契約人員」約占7成，第一線基層醫護同仁多為「契約人員」類別，共計約1600人應予優先調整薪資待遇。衛生局日前衛生局陳報陳其邁市長並獲准，為體恤公辦公營市立醫院第一線基層醫護同仁辛勞，自113年10月起提高民生、凱旋及中醫醫院三家「公辦公營市立醫院」第一線基層「契約」醫護同仁薪資待遇。上述公辦公營市立醫院契約人員於「本薪」調整，自下個月起(113年10月)每人每月加薪1500元，同時，明年政府調薪3%也會以今年十月調薪1500元後之金額來計算。所需經費至114年為止共新台幣5000萬元(含雇主勞退提撥)，由各醫院依常規原則自籌。衛生局強調，高雄市共有9家市立醫院，每一位市立醫院員工都是高雄市重要的資產。應一體重視所有員工權益及福利，讓每位醫護同仁能更無後顧之憂的貢獻專業，顧好市民健康，期許能營造高雄市醫體系成為幸福職場。