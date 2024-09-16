楊丞琳、李榮浩甜蜜挽手逛家具　同日「隔1公里開唱」夫妻打對台

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲粉絲目擊楊丞琳和李榮浩一起逛家具店。（圖／微博）

▲楊丞琳（左）和李榮浩（右）將在同一天分別在杭州開演唱會。（圖／楊丞琳、李榮浩 微博）

楊丞琳和中國大陸男歌手李榮浩在2019年時宣布結婚，由於各自工作忙碌、聚少離多，偶爾會被質疑感情不好，但夫妻倆依然愛得甜蜜。21日他們將同天在杭州舉行演唱會，場地只相距1公里，意外形成夫妻打對台的可愛局面。近日有網友偶遇兩人一同逛家具店，手挽著手的模樣看起來相當幸福，畫面曝光也掀起網友討論，大讚兩人十分登對。在曝光的照片中，楊丞琳身穿長版外套配牛仔褲、戴著帽子和口罩，旁邊站著比她高半顆頭的李榮浩，兩人非常認真地逛家具店，雖然打扮低調，但還是被捕捉到挽手的模樣，目擊的粉絲透露他們感情非常好。李榮浩和楊丞琳經常會用自己的方式放閃，像是去年楊丞琳在杭州開唱時，李榮浩曾發文表示自己沒能成功搶到演唱會門票，粉絲看了紛紛留言：「還有必要買票嗎？」、「可以憑藉結婚證入場。」今年兩人則不約而同選在同一天開唱，21日他們將分別在杭州奧體中心體育場、杭州奧體中心體育館舉行演唱會，兩地甚至只距離1公里，被笑說根本打算一起上下班。也有人感嘆平時聚少離多的他們，趁著在同地的工作機會可以多相處一下。兩人雖然在2019年登記至今已經結婚5年，但至今都尚未舉辦婚禮。尤其楊丞琳還曾在節目中說過，自己結婚的話一定要宴客、讓大家祝福，這次在家具店被目擊，也有許多人猜測兩人是否有在進行下一步規劃，敲碗希望能看到偶像步上紅毯的畫面。