萬和宮獎學金今起受理申請 去年頒發總額近600萬元

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▲台中市萬和宮信眾子女112學年度獎學金，今天開始受理申請至本月底。首日即見排隊人潮。（圖／萬和宮提供）

萬和宮信眾子女112學年度獎學金，今天開始受理申請至本月底。首日即見排隊人潮，早上7時許就見家長陪伴子女排隊等候。萬和宮獎助學金有兩項，一為已經持續47年的信眾子女獎學金，二為設籍並居住南屯區，就讀大學、碩士及博士班家境清寒助學金。萬和宮董事長蕭清杰關心作業流程，一早就親至現場巡視，對於大家能夠依照規劃動線，依序排隊表示欣慰，也預祝排隊等候辦理申請的民眾，順利領到獎學金。蕭董事長說，能夠獲得萬和宮獎學金的青年學子，品學都很優秀。有家長誠心致謝說，萬和宮設置獎學金很有鼓勵作用，他們的孩子很認真念書，就是想領取獎學金 。另一項於民國107年增設的萬和宮獎助學金，則從10月1日至10月15日受理申請。萬和宮設置的兩項獎助學金，區別在於信眾子女獎學金，適用對象為各地的國中、高中及大專院校學子。獎助學金則限制設籍並居住南屯區，就讀教育部認可之各公私立大專院校大學部、碩士班及博士班在學優秀清寒學生，一戶以一名為限。申請信眾子女獎學金，學年成績國中85分以上（國文、英文、數學、自然、科技及社會）、高中職83分以上（智育或學業）、大專院校84分以上（學業）。操行（甲。A等或未受記敬告以上懲罰）獎助學金則僅為學業成績平均70分以上（含）即可。獎助學金大學部每名1萬元、碩士班1萬5千元、博士班2萬元，與信眾子女獎學金的國中每名3千元、高中4千元、大專院校5千元有別。萬和宮信眾子女獎學金，從66學年度創立，當年上下兩學期合計203人次獲獎，總計88，800元，隨著信眾日增及獎金提高激勵，獲獎人數逐年增加。上（111）學年度信眾子女獎學金，合計多達1375人領取597萬8千元。