壽山動物過中秋！特製野營餐點讓動物大快朵頤

我是廣告 請繼續往下閱讀

▲非洲獅享用豐富的肉類大餐。（圖／高市府觀光局提供）

▲長鼻浣熊品嘗多元食材製成的蔬果串。（圖／高市府觀光局提供）

今年中秋節壽山動物園特別為動物們舉辦了一場別開生面的「野營派對」。園方利用修剪下的木材打造專屬用餐架，並精心挑選當季新鮮蔬果及豐富生鮮肉類，將食材串起固定在木架上，營造野營烤肉風，讓動物享用取食樂趣。應景的中秋「野營派對」冠豪豬、長鼻浣熊及馬來猴開心地品嚐五色蔬果串，而獅子則大快朵頤雞、鴨、豬肝澎湃大餐。高市府觀光局長高閔琳表示，準備應景食材不僅是增加節慶氛圍，也是藉由與平常不同的供食方式，提供視覺與觸覺刺激，增加動物生活樂趣。高閔琳說，為了讓園區內動物營養均衡，保育員與營養師共同規劃動物食譜。今年中秋節，動物園特別為不同動物設計了專屬菜單，來增加食材多元性。非洲獅應景餐點以全鴨、雞胸肉、豬肝及血水製成澎湃肉肉大餐；雜食性的長鼻浣熊以牛肉、雞肉、貓科肉條及水煮蛋，搭配蔬果製成串燒；冠豪豬及馬來猴則以時令蔬果製成五彩繽紛蔬食串來滿足味蕾。此外，園方還特別設計了具有挑戰性的取食方式，讓動物們在享用美食的同時，也能增加行為豐富性。其中，生性謹慎的冠豪豬，喜歡把食物叼回洞裡慢慢享用，保育員也趁機向遊客解說，冠豪豬是名副其實的「齧齒動物」，牙齒非常堅硬，木頭也能啃得動。園方特別為牠們準備了木頭烤架，讓牠們在享用美食後，還能盡情磨牙。動物園提醒，中秋節當日正常開園，因停車空間有限，建議民眾多利用大眾運輸，或將車輛停在捷運沿線停車場，搭捷運至鹽埕埔站再轉搭56號公車直達動物園大門口，除可節省等候停車空位時間外，也讓旅程更加輕鬆便捷。更多資訊請上壽山動物園臉書粉絲團查詢。