北市警局連爆風紀問題！公布新人事調令　中正二偵查隊長遭調職

台北市警局接連爆發風紀問題，近日，中正二分局張姓隊長、中山分局彭姓小隊長，前往酒店續攤卻爆揮拳鬥毆，紛紛遭記大過懲處。中正二分局一名黃姓偵查隊長，則遭指控職場霸凌，害一名女警險些輕生，目前已啟動職場霸凌調查機制，將召集專家開會研議檢討。
由於警界風紀出包，北市警局發布人事調令，將於本月20日統一離到職。
1、刑警大隊司法組長黃瀰嬗
2、中正二分局偵查隊長胡光興
3、內湖分局偵查隊長闕育任
4、刑警大隊科技犯罪偵查隊長謝其瑾
5、刑警大隊預防組長黃琦鈞
6、刑警大隊專員徐崧騰
※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
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