科技股Q4旺季到！專家：中秋節前後投資「這題材」前景不容小覷

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科技股Q4旺季將至，專家建議，投資人不妨利用中秋節前後，分批逢低布局具AI成長性的投資題材，特別是走在浪尖上的創新科技相關標的最值得留意。受輝達執行長黃仁勳釋出樂觀展望激勵，美股開低走高，科技類股領漲，基本面部份，台灣8月出口與營收繳出佳績，創下歷年單月新高，年增率16.8%連10紅、隨全球經濟延續溫和成長步調，以及創新科技、AI應用不斷擴散誘發相關需求，加上年底的節慶旺季效應，法人預期第4季AI創新科技股有撐。自7月由AI龍頭領跌修正以來，科技占比高的指數如台股加權指數、那斯達克指數等仍未回到之前高點，以加權指數為例，目前仍受季線反壓且持續量縮震盪，許多投資人所關心的台股中秋變盤是否會發生？傳統第4季科技股旺季還能期待嗎？野村投信投資策略部副總經理張繼文分析表示，根據統計，自2016年以來，若在中秋節前最後交易日進場投資科技占比高的指數並持有60個交易日，加權指數平均報酬率達4.2%，正報酬機率達88%，其中電子指數3個月平均報酬率更將來到5.2%，即便是美國NASDAQ指數的平均報酬也有近4%，表現不俗。然而，若進一步聚焦創新科技相關族群，以台灣創新科技50指數為例，中秋節前進場持有3個月平均表現達7.4%，爆發力更勝台股大盤、電子股指數或美國科技股指數。00935野村台灣創新科技50ETF的經理林怡君指出，每年第4季至隔年第1季往往是台股旺季，因為許多公司將力拼年底歐美假期購物旺季，投資人不妨利用中秋節前後，分批逢低布局具AI成長性的投資題材，其中，走在浪尖上的創新科技相關標的更值得留意，全球對AI等創新科技的需求已呈現爆發式需求成長，不少公司已經開始兌現來自AI等創新科技的營收與獲利，且從科技發展或國際情勢的大局來看，AI等創新科技更已成為美中角力引領的科技較勁新戰場。另一方面，半導體產業庫存水位較2024上半年明顯改善，雖AI技術開發依舊是最強勁的驅動力，隨著半導體終端市場復甦、能源轉換、電氣化等將成為AI產業成長動能，看好先進與成熟節點持續增長的光刻需求，2024年為半導體設備產業過渡期，產業逐步自下行周期復甦，國際大廠持續在產能投入資源，預計半導體設備產業2025年將步入上行周期。野村投信表示，新科技不只有半導體，更擴及其他軟硬體及發展應用等具成長性題材，這也是利用中秋前交易清淡時，進場布局「創新科技」相關族群的表現更具爆發力。