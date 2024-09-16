《封神》27歲鮮肉男星遭爆「私生活混亂」！疑被央視中秋晚會除名

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▲張雨綺日前在節目上爆料「朋友被渣男劈腿」，渣男被認為指的就是和她傳過緋聞的于適。（圖／張雨綺微博）

▲于適工作室強調會對不實造謠者提告，想透過聲明澄清醜聞。（圖／于適工作室微博）

▲有網友發現央視把之前宣傳于適要登上中秋晚會的貼文刪除。（圖／微博）

▲央視公布的中秋晚會最新名單中沒有于適的身影。（圖／微博）

中國27歲鮮肉男星于適，2019年靠神話電影《封神三部曲》出道後爆紅，今年主演的電視劇《我的阿勒泰》也收穫不少好評，不過近日他卻遭女星張雨綺影射劈腿，私生活混亂等，身陷負面醜聞。于適工作室昨（15）日發出聲明，喊話要對造謠者提告；但姑且不論事件是真是假，于適本要登上中國央視的中秋晚會節目，如今也被人發現名字遭刪除，今日最新公布的表演名單沒有他，相關貼文也不見了。張雨綺日前在節目《脫口秀和Ta的朋友們》分享朋友遭渣男劈腿的故事，雖然內容不具名，但網友根據時間軸及故事提示猜測，張雨綺口中的朋友就是她自己，而所謂的渣男則是曾和她傳出緋聞的新生代男演員于適。一夕間關於于適的八卦謠言滿天飛，有傳聞指他和不少「姐姐」都關係匪淺，對象包含《封神》曹姓造型師及鋼琴家李雲迪的富婆前妻華真等人，更有網友暗諷于適「被包養」、「做鴨」，讓于適不堪其擾，他的工作室在昨日發布聲明，強調將針對不實訊息及謠言提告。關於于適的醜聞目前無確切消息可以佐證，但于適先前曾預告粉絲，自己將登上央視的中秋晚會節目，還特地到家鄉遼寧瀋陽錄影，要粉絲好好期待。怎料今日央視曝光的中秋晚會表演名單並沒有于適的名字，包括之前與于適有關的宣傳相關貼文也一併被消失，只剩下粉絲轉發的版本，讓網友不禁懷疑案情不單純。中國網友看了紛紛留言討論，「這是涼了嗎？」、「拜託于適千萬別塌房，我還等著看封神二三部」、「是不是被退貨了？」但也有網友認為，央視節目明晚才播出，還會陸續貼出幾波大名單，大家不要太快下定論，「他大老遠地從新疆飛瀋陽，好不容易錄了趟節目，不可能不會上的」。